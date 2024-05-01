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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров - РИА Новости, 01.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра поднялся на 50 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1110 сантиметров,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:59
2024-05-01T20:59
2024-05-01T21:00
происшествия
тюменская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 1 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра поднялся на 50 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1110 сантиметров, превысив критическую отметку опасного явления на 110 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 22.00 (20.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово - 1110 сантиметров (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) подъем воды был зафиксирован на отметке в 1060 сантиметров. Днем в среду губернатор Александр Моор сообщил, что паводок на реке Ишим сместился к селу Викулово Тюменской области, максимум на этом участке ожидается 8-9 мая. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 50 см и достиг 1110 см