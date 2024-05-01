https://ria.ru/20240501/ishim-1943366785.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров - РИА Новости, 01.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра поднялся на 50 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1110 сантиметров,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:59

2024-05-01T20:59

2024-05-01T21:00

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611204_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_44aec3f7475b28dcbda278a3ff8dc124.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра поднялся на 50 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1110 сантиметров, превысив критическую отметку опасного явления на 110 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 22.00 (20.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово - 1110 сантиметров (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) подъем воды был зафиксирован на отметке в 1060 сантиметров. Днем в среду губернатор Александр Моор сообщил, что паводок на реке Ишим сместился к селу Викулово Тюменской области, максимум на этом участке ожидается 8-9 мая. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html

тюменская область

ишим (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024