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Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов

Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов - РИА Новости, 01.05.2024

Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов

Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:55

2024-05-01T23:55

2024-05-01T23:55

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Ранее в МВД заявили, что участники митингов в среду и во вторник нападали на полицейских и пытались ворваться в парламент, после чего спецназ применил водомет и перцовый спрей для их разгона. "Исходя из осуществленного нападения на дворец парламента, что угрожает жизни и здоровью находящихся в парламенте лиц, 1 мая с 23.00 (22.00 мск) во дворце парламента Грузии задействован красный уровень безопасности", - говорится в заявлении.

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Площадь перед парламентом Грузии Площадь перед парламентом Грузии, где в среду во втором чтении был одобрен вызвавший протесты законопроект об иноагентах, заполнена людьми. 2024-05-01T23:55 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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