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Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов - РИА Новости, 01.05.2024
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:55
2024-05-01T23:55
2024-05-01T23:55
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Ранее в МВД заявили, что участники митингов в среду и во вторник нападали на полицейских и пытались ворваться в парламент, после чего спецназ применил водомет и перцовый спрей для их разгона. "Исходя из осуществленного нападения на дворец парламента, что угрожает жизни и здоровью находящихся в парламенте лиц, 1 мая с 23.00 (22.00 мск) во дворце парламента Грузии задействован красный уровень безопасности", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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Площадь перед парламентом Грузии
Площадь перед парламентом Грузии, где в среду во втором чтении был одобрен вызвавший протесты законопроект об иноагентах, заполнена людьми.
2024-05-01T23:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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грузия, в мире, видео
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах.
2024-05-01T23:55
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PT0M15S
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Грузия усилила меры безопасности на фоне протестов против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Парламент Грузии заявил, что усилил уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах.
Ранее в МВД заявили, что участники митингов в среду и во вторник нападали на полицейских и пытались ворваться в парламент, после чего спецназ применил водомет и перцовый спрей для их разгона.
"Исходя из осуществленного нападения на дворец парламента, что угрожает жизни и здоровью находящихся в парламенте лиц, 1 мая с 23.00 (22.00 мск) во дворце парламента Грузии задействован красный уровень безопасности", - говорится в заявлении.