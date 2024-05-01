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МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах
МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах
Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:54
2024-05-01T23:54
2024-05-01T23:54
в мире
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. "При помощи разных телекомпаний население наблюдает, что участники акции насильственными методами, разными предметами и использованием конструкций, а также слезоточивым газом неизвестного происхождения пытаются ворваться в здание парламента и осуществляют нападения на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе на брифинге. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.
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РИА Новости
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Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси
Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом.
2024-05-01T23:54
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, тбилиси, видео
МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
2024-05-01T23:54
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PT0M12S
МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах
МВД Грузии: митингующие в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
"При помощи разных телекомпаний население наблюдает, что участники акции насильственными методами, разными предметами и использованием конструкций, а также слезоточивым газом неизвестного происхождения пытаются ворваться в здание парламента и осуществляют нападения на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе на брифинге.
Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.