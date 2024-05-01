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МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах

МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024

МВД Грузии рассказало детали о митинге против закона об иноагентах

Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:54

2024-05-01T23:54

2024-05-01T23:54

в мире

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. "При помощи разных телекомпаний население наблюдает, что участники акции насильственными методами, разными предметами и использованием конструкций, а также слезоточивым газом неизвестного происхождения пытаются ворваться в здание парламента и осуществляют нападения на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе на брифинге. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.

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Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом. 2024-05-01T23:54 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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