https://ria.ru/20240501/gruziya-1943380131.html
В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне
В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне - РИА Новости, 01.05.2024
В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне
Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе утверждает, что полицейские не используют резиновые пули при разгоне протестующих в Тбилиси. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:45
2024-05-01T23:45
2024-05-01T23:45
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ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе утверждает, что полицейские не используют резиновые пули при разгоне протестующих в Тбилиси. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах. "В целях информирования сообщаем, что для отражения нападения на здание парламента полиция применила установленные законом специальные средства, а именно: водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Несмотря на полное правовое основание, сотрудники МВД резиновые пули не применяли", – заявил Дарахвелидзе на брифинге. Журналисты возмутились, отметив, что участники акций нашли на проспекте Руставели резиновые пули. Дарахвелидзе ответил на это вопросом, уверены ли журналисты, что эти пули применили именно правоохранители.
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в мире, грузия, тбилиси
В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне
Дарахвелидзе: полиция в Тбилиси не применяла резиновые пули против активистов
ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе утверждает, что полицейские не используют резиновые пули при разгоне протестующих в Тбилиси.
Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.
"В целях информирования сообщаем, что для отражения нападения на здание парламента полиция применила установленные законом специальные средства, а именно: водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Несмотря на полное правовое основание, сотрудники МВД резиновые пули не применяли", – заявил Дарахвелидзе на брифинге.
Журналисты возмутились, отметив, что участники акций нашли на проспекте Руставели резиновые пули. Дарахвелидзе ответил на это вопросом, уверены ли журналисты, что эти пули применили именно правоохранители.