https://ria.ru/20240501/gruziya-1943380131.html

В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне

В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне - РИА Новости, 01.05.2024

В МВД Грузии утверждают, что не использовали резиновые пули при разгоне

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе утверждает, что полицейские не используют резиновые пули при разгоне протестующих в Тбилиси. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:45

2024-05-01T23:45

2024-05-01T23:45

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ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе утверждает, что полицейские не используют резиновые пули при разгоне протестующих в Тбилиси. Спецназ во вторник и в среду проводит разгон митингующих, которые протестуют на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах. "В целях информирования сообщаем, что для отражения нападения на здание парламента полиция применила установленные законом специальные средства, а именно: водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Несмотря на полное правовое основание, сотрудники МВД резиновые пули не применяли", – заявил Дарахвелидзе на брифинге. Журналисты возмутились, отметив, что участники акций нашли на проспекте Руставели резиновые пули. Дарахвелидзе ответил на это вопросом, уверены ли журналисты, что эти пули применили именно правоохранители.

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

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