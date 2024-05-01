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Против протестующих в Грузии применили перцовые баллоны
Против протестующих в Грузии применили перцовые баллоны - РИА Новости, 01.05.2024
Против протестующих в Грузии применили перцовые баллоны
Силовики применили перцовые баллоны против протестующих, пытавшихся выломать ворота служебного входа в парламент и забрасывавших здание бутылками, передает... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:07
2024-05-01T21:07
2024-05-01T21:42
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ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Силовики применили перцовые баллоны против протестующих, пытавшихся выломать ворота служебного входа в парламент и забрасывавших здание бутылками, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие несколько часов стояли у служебного входа и шатали железную дверь в парламент. В районе 22.00 по Тбилиси (21.00 мск) силовики впервые предприняли ответные меры, использовав баллоны с перцовым газом.В специальном заявлении МВД, которое опубликовано на сайте ведомства, сообщается, что силовики применили перцовый спрей и водомет после того, как митингующие стали агрессивными и попытались повредить железную входную дверь парламента. МВД призывает участников акции не нарушать закон.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси
Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом.
2024-05-01T21:07
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Площадь перед парламентом Грузии
Площадь перед парламентом Грузии, где в среду во втором чтении был одобрен вызвавший протесты законопроект об иноагентах, заполнена людьми.
2024-05-01T21:07
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в мире, грузия, тбилиси, видео
Против протестующих в Грузии применили перцовые баллоны
ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Силовики применили перцовые баллоны против протестующих, пытавшихся выломать ворота служебного входа в парламент и забрасывавших здание бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T21:07
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Против протестующих в Грузии применили перцовые баллоны
Силовики в Грузии применили перцовые баллоны против протестующих у парламента
ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Силовики применили перцовые баллоны против протестующих, пытавшихся выломать ворота служебного входа в парламент и забрасывавших здание бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие несколько часов стояли у служебного входа и шатали железную дверь в парламент. В районе 22.00 по Тбилиси (21.00 мск) силовики впервые предприняли ответные меры, использовав баллоны с перцовым газом.
В специальном заявлении МВД, которое опубликовано на сайте ведомства, сообщается, что силовики применили перцовый спрей и водомет после того, как митингующие стали агрессивными и попытались повредить железную входную дверь парламента. МВД призывает участников акции не нарушать закон.