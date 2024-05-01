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Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели - РИА Новости, 01.05.2024
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20:25 01.05.2024 (обновлено: 21:43 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943364150.html
Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели
Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели - РИА Новости, 01.05.2024
Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели
"Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об иноагентах во всех чтениях, несмотря на идущие в стране протесты, об этом следует... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:25
2024-05-01T21:43
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об иноагентах во всех чтениях, несмотря на идущие в стране протесты, об этом следует из заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе на брифинге."Процедура такая: через две недели у нас будет третье слушание, затем примерно через месяц, через четыре недели будет преодоление вето", — отметил премьер-министр.Ранее президент Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах, если его примет парламент в окончательном чтении.В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ во время стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных во время акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели

Премьер: Грузия планирует принять закон об иноагентах, несмотря на протесты

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об иноагентах во всех чтениях, несмотря на идущие в стране протесты, об этом следует из заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе на брифинге.
"Процедура такая: через две недели у нас будет третье слушание, затем примерно через месяц, через четыре недели будет преодоление вето", — отметил премьер-министр.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
Ранее президент Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах, если его примет парламент в окончательном чтении.
В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ во время стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных во время акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота
Вчера, 17:31
 
В миреГрузияТбилисиСаломе ЗурабишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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