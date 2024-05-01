https://ria.ru/20240501/gruziya-1943364150.html

Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели

Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели - РИА Новости, 01.05.2024

Парламент Грузии проголосует по иноагентам в III чтении через две недели

"Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об иноагентах во всех чтениях, несмотря на идущие в стране протесты, об этом следует... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:25

2024-05-01T20:25

2024-05-01T21:43

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об иноагентах во всех чтениях, несмотря на идущие в стране протесты, об этом следует из заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе на брифинге."Процедура такая: через две недели у нас будет третье слушание, затем примерно через месяц, через четыре недели будет преодоление вето", — отметил премьер-министр.Ранее президент Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах, если его примет парламент в окончательном чтении.В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ во время стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных во время акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе