https://ria.ru/20240501/gruziya-1943277946.html

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах

Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:19

2024-05-01T11:19

2024-05-01T11:33

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тбилиси

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили."Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех", - заявила Самадашвили.В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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грузия, в мире, тбилиси, саломе зурабишвили