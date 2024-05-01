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В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
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11:19 01.05.2024 (обновлено: 11:33 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943277946.html
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах
Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:19
2024-05-01T11:33
грузия
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тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили."Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех", - заявила Самадашвили.В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
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грузия, в мире, тбилиси, саломе зурабишвили
Грузия, В мире, Тбилиси, Саломе Зурабишвили
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии перед рассмотрением закона об иноагентах подрались депутаты

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
"Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех", - заявила Самадашвили.
В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
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