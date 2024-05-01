В парламенте Грузии депутаты подрались из-за закона об иноагентах
В парламенте Грузии перед рассмотрением закона об иноагентах подрались депутаты
© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Депутаты подрались в среду в парламенте Грузии перед пленарным заседанием, где должно состоятся рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении, трансляцию вела в соцсети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
"Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех", - заявила Самадашвили.
В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.