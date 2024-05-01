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В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей - РИА Новости, 01.05.2024
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12:36 01.05.2024 (обновлено: 14:11 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/evakuatsiya-1943290203.html
В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей
В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей - РИА Новости, 01.05.2024
В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей
В ряде сельских населенных пунктов Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация населения из-за роста уровня воды в реке Ишим, сообщило в среду МЧС... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:36
2024-05-01T14:11
происшествия
тюменская область
ишим (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В ряде сельских населенных пунктов Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация населения из-за роста уровня воды в реке Ишим, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. "В деревнях Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 7 сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Сотрудники МЧС России оповещают жителей деревень Назарово, Юрга, Черемшанка о паводкоопасной обстановке и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Из потопленных мест жителей эвакуируют спасатели", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Абатском районе уже эвакуированы более 1,3 тысячи человек, из них около 400 детей. Кроме того, в пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей.
https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html
тюменская область
ишим (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей

В ряде тюменских деревень идет заблаговременная эвакуация из-за роста воды

© МЧС России/TelegramЭвакуация жителей Тюменской области. 1 мая 2024
Эвакуация жителей Тюменской области. 1 мая 2024
© МЧС России/Telegram
Эвакуация жителей Тюменской области. 1 мая 2024
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В ряде сельских населенных пунктов Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация населения из-за роста уровня воды в реке Ишим, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале.
"В деревнях Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 7 сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Сотрудники МЧС России оповещают жителей деревень Назарово, Юрга, Черемшанка о паводкоопасной обстановке и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Из потопленных мест жителей эвакуируют спасатели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Абатском районе уже эвакуированы более 1,3 тысячи человек, из них около 400 детей. Кроме того, в пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей.
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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