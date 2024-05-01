https://ria.ru/20240501/evakuatsiya-1943290203.html

В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей

В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей - РИА Новости, 01.05.2024

В Тюменской области из-за роста уровня воды в реке Ишим эвакуируют жителей

В ряде сельских населенных пунктов Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация населения из-за роста уровня воды в реке Ишим, сообщило в среду МЧС... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:36

2024-05-01T12:36

2024-05-01T14:11

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В ряде сельских населенных пунктов Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация населения из-за роста уровня воды в реке Ишим, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. "В деревнях Тюменской области проходит заблаговременная эвакуация. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 7 сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Сотрудники МЧС России оповещают жителей деревень Назарово, Юрга, Черемшанка о паводкоопасной обстановке и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Из потопленных мест жителей эвакуируют спасатели", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Абатском районе уже эвакуированы более 1,3 тысячи человек, из них около 400 детей. Кроме того, в пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей.

https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html

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ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024