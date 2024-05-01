https://ria.ru/20240501/deti-1943363701.html

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Новой Москве детей

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Новой Москве детей - РИА Новости, 01.05.2024

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Новой Москве детей

Двое детей, которые пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе в ТиНАО, находятся в московской больнице, один из них в реанимации, а жизни... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:24

2024-05-01T20:24

2024-05-01T21:37

происшествия

калужское шоссе

тинао

москва

ольга ярославская

россия

дтп

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двое детей, которые пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе в ТиНАО, находятся в московской больнице, один из них в реанимации, а жизни второго ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. Как сообщала столичная Госавтоинспекция, двое взрослых погибли и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе в районе деревни Терехово в Москве. На 49 километре Калужского шоссе водитель, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". "Погибшие мужчина и женщина были многодетными родителями. У них пятеро детей, практически все погодки. На момент аварии они ехали в машине с двумя сыновьями. Сейчас один мальчик в тяжелом состоянии находится в московской больнице, в реанимации. Другой, с менее тяжелыми травмами также в больнице, его жизни ничего не угрожает", - написала Ярославская. Она уточнила, что остальные дети находятся в семье. Семья дружная, в ней есть бабушка и другие родственники. "Конечно же, они сейчас нуждаются в помощи. Информация о произошедшем была незамедлительно передана в семейный центр. Сотрудники центра уже выходили в семью и готовы оказывать необходимую помощь", - добавила Ярославская. По ее словам, им нужно помочь в оформлении временной опеки, оказать психологическую поддержку, чтобы пережить трагедию. "Со слов родственников знаю, что семья выплачивала ипотеку. С этим также предстоит помочь и разобраться", - отметила уполномоченный по правам ребенка. Ярославская сообщила, что виновника аварии задержали. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит от 8 до 15 лет. "Искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления детям! Пусть виновный в случившемся понесет справедливое наказание. Держу ситуацию на личном контроле", - заключила Ярославская.

https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html

https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html

https://ria.ru/20240501/uragan-1943315463.html

калужское шоссе

тинао

москва

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происшествия, калужское шоссе, тинао, москва, ольга ярославская, россия, дтп