https://ria.ru/20240501/bespilotnik-1943375524.html

ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 01.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T22:35

2024-05-01T22:35

2024-05-01T22:41

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.Ранее в Курской области второй раз за сутки была объявлена угроза атаки БПЛА."Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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безопасность, курская область, роман старовойт