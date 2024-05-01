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ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 01.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:35
2024-05-01T22:35
2024-05-01T22:41
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.Ранее в Курской области второй раз за сутки была объявлена угроза атаки БПЛА."Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Роман Старовойт
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
Старовойт: ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области