https://ria.ru/20240501/avariya-1943363521.html

В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек

В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2024

В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек

Столкновение товарного поезда и легкового автомобиля произошло в Крыму на железнодорожном переезде, погиб пассажир машины, госпитализированы три человека, в том РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:23

2024-05-01T20:23

2024-05-01T20:26

происшествия

авто

джанкой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943364014_0:14:878:508_1920x0_80_0_0_5a9b05ccbb7015397a3528edbf00dda6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Столкновение товарного поезда и легкового автомобиля произошло в Крыму на железнодорожном переезде, погиб пассажир машины, госпитализированы три человека, в том числе шестилетний ребенок, сообщила пресс-служба СУСК региона. ДТП произошло днем на железнодорожном переезде Богемка (под Джанкоем). "В результате столкновения товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 погиб мужчина - пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира - женщина и ее шестилетняя дочь - в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей" , - говорится в сообщении. Обстоятельства трагедии изучают следователи.

https://ria.ru/20240405/stolknovenie-1937946502.html

джанкой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, джанкой