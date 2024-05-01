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В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2024
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20:23 01.05.2024 (обновлено: 20:26 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/avariya-1943363521.html
В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек
В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2024
В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек
Столкновение товарного поезда и легкового автомобиля произошло в Крыму на железнодорожном переезде, погиб пассажир машины, госпитализированы три человека, в том РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:23
2024-05-01T20:26
происшествия
авто
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Столкновение товарного поезда и легкового автомобиля произошло в Крыму на железнодорожном переезде, погиб пассажир машины, госпитализированы три человека, в том числе шестилетний ребенок, сообщила пресс-служба СУСК региона. ДТП произошло днем на железнодорожном переезде Богемка (под Джанкоем). "В результате столкновения товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 погиб мужчина - пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира - женщина и ее шестилетняя дочь - в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей" , - говорится в сообщении. Обстоятельства трагедии изучают следователи.
https://ria.ru/20240405/stolknovenie-1937946502.html
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происшествия, авто, джанкой
Происшествия, Авто, Джанкой
В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек

В Крыму товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб человек, трое пострадали

© СУСК РФ по городу Севастополю и Республике КрымДТП с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 в Крыму. 1 мая 2024
ДТП с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 в Крыму. 1 мая 2024
© СУСК РФ по городу Севастополю и Республике Крым
ДТП с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 в Крыму. 1 мая 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Столкновение товарного поезда и легкового автомобиля произошло в Крыму на железнодорожном переезде, погиб пассажир машины, госпитализированы три человека, в том числе шестилетний ребенок, сообщила пресс-служба СУСК региона.
ДТП произошло днем на железнодорожном переезде Богемка (под Джанкоем).
"В результате столкновения товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2106 погиб мужчина - пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира - женщина и ее шестилетняя дочь - в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей" , - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии изучают следователи.
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