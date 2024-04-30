Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 30.04.2024 (обновлено: 05:29 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами - РИА Новости, 30.04.2024
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:17
2024-04-30T05:29
украина
происшествия
россия
приморский край
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Приморскому краю."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В видео допроса, предоставленном УФСБ РФ по Приморью РИА Новости, фигурант признал вину."Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием", — сказал на допросе задержанный приморец.
https://ria.ru/20240425/fsb-1942201295.html
украина
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, происшествия, россия, приморский край, министерство обороны украины
Украина, Происшествия, Россия, Приморский край, Министерство обороны Украины
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами

ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Приморскому краю.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В видео допроса, предоставленном УФСБ РФ по Приморью РИА Новости, фигурант признал вину.
"Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием", — сказал на допросе задержанный приморец.
Задержанные сотрудники частных организаций, заложившие муляжи бомб под мосты
ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери
25 апреля, 09:49
 
УкраинаПроисшествияРоссияПриморский крайМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала