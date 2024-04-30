https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html

Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами

Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами - РИА Новости, 30.04.2024

Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами

Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T04:17

2024-04-30T04:17

2024-04-30T05:29

украина

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россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Приморскому краю."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В видео допроса, предоставленном УФСБ РФ по Приморью РИА Новости, фигурант признал вину."Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием", — сказал на допросе задержанный приморец.

https://ria.ru/20240425/fsb-1942201295.html

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украина, происшествия, россия, приморский край, министерство обороны украины