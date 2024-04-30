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Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами - РИА Новости, 30.04.2024
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:17
2024-04-30T04:17
2024-04-30T05:29
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Приморскому краю."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В видео допроса, предоставленном УФСБ РФ по Приморью РИА Новости, фигурант признал вину."Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием", — сказал на допросе задержанный приморец.
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украина, происшествия, россия, приморский край, министерство обороны украины
Украина, Происшествия, Россия, Приморский край, Министерство обороны Украины
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Приморскому краю.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В видео допроса, предоставленном УФСБ РФ по Приморью РИА Новости, фигурант признал вину.
"Вел переписку с представителями украинской организации, в своем преступлении раскаиваюсь, полностью признаю и готов сотрудничать со следствием", — сказал на допросе задержанный приморец.