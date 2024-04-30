https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943207006.html

На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания

На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания - РИА Новости, 30.04.2024

На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания

Силовики начали задержания на акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:07

2024-04-30T20:07

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Силовики начали задержания на акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Изначально представители сил правопорядка перекрыли части подходов к зданию парламента, у которого проходит митинг. Одновременно с этим вышли бойцы полиции, экипированные шлемами, щитами и дубинками.Около 21.00 (20.00 мск) они начали точечные задержания, в том числе была задержана женщина, находившаяся позади здания парламента Грузии.При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.Кроме того, к месту проведения протестной акции приехали водометы с отвалами.Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-04-30T20:07 true PT0M10S

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в мире, тбилиси, грузия