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На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания - РИА Новости, 30.04.2024
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20:07 30.04.2024 (обновлено: 21:08 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943207006.html
На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания
На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания - РИА Новости, 30.04.2024
На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания
Силовики начали задержания на акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:07
2024-04-30T21:08
в мире
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Силовики начали задержания на акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Изначально представители сил правопорядка перекрыли части подходов к зданию парламента, у которого проходит митинг. Одновременно с этим вышли бойцы полиции, экипированные шлемами, щитами и дубинками.Около 21.00 (20.00 мск) они начали точечные задержания, в том числе была задержана женщина, находившаяся позади здания парламента Грузии.При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.Кроме того, к месту проведения протестной акции приехали водометы с отвалами.Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
На акции протеста против закона об иноагентах Тбилиси начались задержания

В Тбилиси силовики начали задержания на митинге против закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Силовики начали задержания на акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально представители сил правопорядка перекрыли части подходов к зданию парламента, у которого проходит митинг. Одновременно с этим вышли бойцы полиции, экипированные шлемами, щитами и дубинками.
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
15 апреля, 13:41
Около 21.00 (20.00 мск) они начали точечные задержания, в том числе была задержана женщина, находившаяся позади здания парламента Грузии.
При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.
Кроме того, к месту проведения протестной акции приехали водометы с отвалами.
Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим
19 апреля, 13:50
 
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