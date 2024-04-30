https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.04.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:27

2024-04-30T13:27

2024-04-30T13:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

работино

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

херсонская область

работино

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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