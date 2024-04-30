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ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 30.04.2024 (обновлено: 13:32 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.04.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:27
2024-04-30T13:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
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херсонская область
работино
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), работино, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

МО РФ: ВСУ потеряли более 20 военных в районах Работино и Новотягинки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РаботиноЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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