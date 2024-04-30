https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.04.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:27
2024-04-30T13:27
2024-04-30T13:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям ВСУ в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области, Киев потерял более 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
МО РФ: ВСУ потеряли более 20 военных в районах Работино и Новотягинки