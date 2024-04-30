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В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ - РИА Новости, 30.04.2024
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21:39 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html
В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ
В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ - РИА Новости, 30.04.2024
В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ
Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, информация о том, что дома загорелись от лесного пожара,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:39
2024-04-30T21:39
происшествия
улан-удэ
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, информация о том, что дома загорелись от лесного пожара, недостоверна, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. "Ряд СМИ и Telegram-каналов распространяют недостоверную информацию о том, что дома и строения в пригороде Улан-Удэ загорелись от лесного пожара. По предварительным данным от региональной диспетчерской службы лесного хозяйства и ГУ МЧС по Бурятии, возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг", - говорится в сообщении. В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ

Авиалесоохрана: причиной пожара в пригороде Улан-Удэ мог стать техногенный очаг

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, информация о том, что дома загорелись от лесного пожара, недостоверна, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.
"Ряд СМИ и Telegram-каналов распространяют недостоверную информацию о том, что дома и строения в пригороде Улан-Удэ загорелись от лесного пожара. По предварительным данным от региональной диспетчерской службы лесного хозяйства и ГУ МЧС по Бурятии, возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг", - говорится в сообщении.
В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
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ПроисшествияУлан-УдэАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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