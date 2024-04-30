https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html

В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ

В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ - РИА Новости, 30.04.2024

В Авиалесоохране назвали возможные причины пожара в пригороде Улан-Удэ

Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, информация о том, что дома загорелись от лесного пожара,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T21:39

2024-04-30T21:39

2024-04-30T21:39

происшествия

улан-удэ

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг, информация о том, что дома загорелись от лесного пожара, недостоверна, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. "Ряд СМИ и Telegram-каналов распространяют недостоверную информацию о том, что дома и строения в пригороде Улан-Удэ загорелись от лесного пожара. По предварительным данным от региональной диспетчерской службы лесного хозяйства и ГУ МЧС по Бурятии, возможными причинами пожара в пригороде Улан-Удэ могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг", - говорится в сообщении. В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.

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улан-удэ

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Пожары в Бурятии Пожары в Бурятии 2024-04-30T21:39 true PT0M16S

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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)