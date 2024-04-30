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В Подмосковье потушили пожар на складе с полиэтиленом
В Подмосковье потушили пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
В Подмосковье потушили пожар на складе с полиэтиленом
Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском, площадь которого составляла две тысячи квадратных метров, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:58
2024-04-30T14:58
2024-04-30T15:03
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском, площадь которого составляла две тысячи квадратных метров, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Склад с полиэтиленом горел на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек."Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении ведомства.
московская область (подмосковье)
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Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
2024-04-30T14:58
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье потушили пожар на складе с полиэтиленом
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе с полиэтиленом в Раменском