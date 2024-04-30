https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html

Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май

Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май - РИА Новости, 30.04.2024

Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май

Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май, река ведет себя непредсказуемо, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:02

2024-04-30T11:02

2024-04-30T11:05

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май, река ведет себя непредсказуемо, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Что касается реки Тобол. Река ведет себя очень даже непредсказуемо. По прогнозам первоначальным, пик в Упорово должен сформироваться 28 апреля, а в Ялуторовске 1 мая. Но сегодня новые прогнозы. В Упорово формирование максимума возможно с 6 по 9 мая, соответственно, в городе Ялуторовске – 9-10", – пояснил ситуацию Моор.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

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тобол (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия