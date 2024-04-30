Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 30.04.2024 (обновлено: 23:59 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/obschezhitie-1943221372.html
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН - РИА Новости, 30.04.2024
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН
К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:47
2024-04-30T23:59
происшествия
рудн
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве, передает корреспондент РИА Новости.Жильцов корпуса №12 эвакуировали около 22:30.Как рассказали очевидцы, сначала они услышали звук хлопка, после чего сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари ощущался на нескольких этажах.В столичном главке МЧС уточнили, что инцидент произошел из-за короткого замыкания электрооборудования лифта, которое при этом не привело к возгоранию. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рудн, москва
Происшествия, РУДН, Москва
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН

К общежитию РУДН приехали 5 пожарных машин после сообщения о взрыве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцов корпуса №12 эвакуировали около 22:30.
Как рассказали очевидцы, сначала они услышали звук хлопка, после чего сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари ощущался на нескольких этажах.
В столичном главке МЧС уточнили, что инцидент произошел из-за короткого замыкания электрооборудования лифта, которое при этом не привело к возгоранию. Пострадавших нет.
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
2 ноября 2023, 23:34
 
ПроисшествияРУДНМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала