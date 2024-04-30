https://ria.ru/20240430/obschezhitie-1943221372.html

Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН

Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН - РИА Новости, 30.04.2024

Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН

К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T22:47

2024-04-30T22:47

2024-04-30T23:59

происшествия

рудн

москва

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве приехали пять пожарных машин после сообщения о взрыве, передает корреспондент РИА Новости.Жильцов корпуса №12 эвакуировали около 22:30.Как рассказали очевидцы, сначала они услышали звук хлопка, после чего сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари ощущался на нескольких этажах.В столичном главке МЧС уточнили, что инцидент произошел из-за короткого замыкания электрооборудования лифта, которое при этом не привело к возгоранию. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html

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2024

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происшествия, рудн, москва