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В жилых домах САО Москвы заменят 243 лифта в 2024 году
В жилых домах САО Москвы заменят 243 лифта в 2024 году - РИА Новости, 30.04.2024
В жилых домах САО Москвы заменят 243 лифта в 2024 году
В жилых домах Северного административного округа Москвы заменят 243 лифта в 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:42
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В жилых домах Северного административного округа Москвы заменят 243 лифта в 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В течение 2024 года в Северном административном округе заменят 243 лифта. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Районами - лидерами по количеству замены подъемников станут Ховрино (29 лифтов), Бескудниковский и Войковский (по 24 лифта в каждом), рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Наибольшее количество лифтов установят в доме 13 на Волоколамском шоссе, доме 10, корпусе 2 на Дубнинской улице и на улице Лавочкина в доме 44, корпусе 3.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В жилых домах Северного административного округа Москвы заменят 243 лифта в 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В течение 2024 года в Северном административном округе заменят 243 лифта. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Районами - лидерами по количеству замены подъемников станут Ховрино (29 лифтов), Бескудниковский и Войковский (по 24 лифта в каждом), рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество лифтов установят в доме 13 на Волоколамском шоссе, доме 10, корпусе 2 на Дубнинской улице и на улице Лавочкина в доме 44, корпусе 3.