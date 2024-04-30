https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html

СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина

СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина - РИА Новости, 30.04.2024

СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg."Макрон будет стремиться... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:58

2024-04-30T10:58

2024-04-30T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

франция

си цзиньпин

китай

россия

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg."Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну против Украины", — сказали источники агентства, знакомые с планами французского президента. По их словам, Макрон также хочет привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Ранее Си Цзиньпин написал в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", что Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html

франция

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, франция, си цзиньпин, китай, россия, эммануэль макрон