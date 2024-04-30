СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина
Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну против Украины", — сказали источники агентства, знакомые с планами французского президента.
"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну против Украины", — сказали источники агентства, знакомые с планами французского президента.
По их словам, Макрон также хочет привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Ранее Си Цзиньпин написал в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", что Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Ранее Си Цзиньпин написал в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", что Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.