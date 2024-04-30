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СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 30.04.2024 (обновлено: 18:07 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина - РИА Новости, 30.04.2024
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg."Макрон будет стремиться... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:58
2024-04-30T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
франция
си цзиньпин
китай
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg."Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну против Украины", — сказали источники агентства, знакомые с планами французского президента. По их словам, Макрон также хочет привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Ранее Си Цзиньпин написал в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", что Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html
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в мире, владимир путин, франция, си цзиньпин, китай, россия, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Франция, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Эммануэль Макрон
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина

Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет через лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну против Украины", — сказали источники агентства, знакомые с планами французского президента.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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По их словам, Макрон также хочет привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Ранее Си Цзиньпин написал в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", что Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинФранцияСи ЦзиньпинКитайРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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