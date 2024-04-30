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Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 30.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:09 30.04.2024 (обновлено: 18:03 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/lavrov-1943153680.html
Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе"
Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 30.04.2024
Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе"
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином разъяснил причину тщательной проверки прибывающих в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:09
2024-04-30T18:03
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
таджикистан
общество
украина
сергей лавров
сироджиддин мухриддин
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МОСКВА/ДУШАНБЕ, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином разъяснил причину тщательной проверки прибывающих в Россию иностранцев на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле", отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы, сообщили в МИД России.Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми в мпоследние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России. Позже представитель МИД России Мария Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус Сити Холле"."Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в "Крокус Сити Холле" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", — говорится в сообщении на сайте МИД России.Отмечается, что участники разговора в целом обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия РФ — Таджикистан. Стороны едины относительно "необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики".Департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства позднее также сообщил о телефонном разговоре министров, которые "обсудили тяжелую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана".В МИД Таджикистана отметили, что в контексте слов о ненаправленности принимаемых в РФ мер против конкретной нации или религии, Мухриддин заявил, что "данный тезис несовместим с реальной обстановкой и негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов* — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них украинской стороной было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их.По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240430/krokus-1943182159.html
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россия, крокус, таджикистан, общество, украина, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Таджикистан, Общество, Украина, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе"

Лавров в разговоре с Мухриддином назвал проверки иностранцев временными мерами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА/ДУШАНБЕ, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином разъяснил причину тщательной проверки прибывающих в Россию иностранцев на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле", отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы, сообщили в МИД России.
Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми в мпоследние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России. Позже представитель МИД России Мария Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус Сити Холле".
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"Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в "Крокус Сити Холле" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что участники разговора в целом обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия РФ — Таджикистан. Стороны едины относительно "необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики".
Департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства позднее также сообщил о телефонном разговоре министров, которые "обсудили тяжелую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана".
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В МИД Таджикистана отметили, что в контексте слов о ненаправленности принимаемых в РФ мер против конкретной нации или религии, Мухриддин заявил, что "данный тезис несовместим с реальной обстановкой и негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана".
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов* — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них украинской стороной было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их.
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По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусТаджикистанОбществоУкраинаСергей ЛавровСироджиддин МухриддинКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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