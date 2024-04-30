https://ria.ru/20240430/kolumbiya-1943097914.html
В Колумбии разбился военный вертолет, есть погибшие
В Колумбии разбился военный вертолет, есть погибшие - РИА Новости, 30.04.2024
В Колумбии разбился военный вертолет, есть погибшие
Вертолет Ми-17 колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение в штате Боливар, все девять человек на его борту погибли, сообщила армия... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:52
2024-04-30T03:52
2024-04-30T05:55
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-17 колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение в штате Боливар, все девять человек на его борту погибли, сообщила армия Колумбии в соцсети Х. "Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара. К месту происшествия выехала группа спасателей", - говорится в сообщении в блоге вооруженных сил. На борту воздушного судна, которое потерпело крушение по неустановленной причине, находились шесть офицеров и три солдата. Десантно-штурмовая авиационная дивизия, в ведении которой находился вертолет, использовала его для снабжения войск, ведущих операции в этой местности. Президент Колумбии Густаво Петро, который выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, отметил, что на этой территории велись операции против наркоторговцев из "Клана залива".
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
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в мире, колумбия, густаво петро, ми-17
В мире, Колумбия, Густаво Петро, Ми-17
В Колумбии разбился военный вертолет, есть погибшие
При крушении вертолета Ми-17 в Колумбии погибли девять военных