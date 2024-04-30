https://ria.ru/20240430/banki-1943090762.html
Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая
Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая - РИА Новости, 30.04.2024
Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая
Россияне получат возможность переводить без комиссий между собственными счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:15
2024-04-30T02:15
2024-04-30T02:15
экономика
россия
дмитрий ферапонтов
синергия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россияне получат возможность переводить без комиссий между собственными счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.По его словам, это очень актуальная новация. Дело в том, что суммы более 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Кроме того, это и небезопасно."Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом", — уверен экономист.Он напомнил, что действовавшие до последнего времени ограничения усложняли оплату сделок с недвижимостью или автомобилями. Людям приходилось платить комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог "на безналичную инкассацию". Чтобы избежать трат, приходилось перевозить часть средств наличными. Теперь делать это не нужно: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, заключил Ферапонтов.
https://ria.ru/20240429/dollar-1942975461.html
https://ria.ru/20240420/vklad-1941171092.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий ферапонтов, синергия
Экономика, Россия, Дмитрий Ферапонтов, Синергия
Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая
Экономист Ферапонтов: переводы между собственными счетами станут удобнее
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Россияне получат возможность переводить без комиссий между собственными счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно, рассказал в интервью
агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
По его словам, это очень актуальная новация. Дело в том, что суммы более 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Кроме того, это и небезопасно.
"Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом", — уверен экономист.
Он напомнил, что действовавшие до последнего времени ограничения усложняли оплату сделок с недвижимостью или автомобилями. Людям приходилось платить комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог "на безналичную инкассацию". Чтобы избежать трат, приходилось перевозить часть средств наличными. Теперь делать это не нужно: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, заключил Ферапонтов.