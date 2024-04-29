https://ria.ru/20240429/vystavka-1943050342.html

Выставка "Трудовые династии" откроется на ВДНХ 30 апреля

Выставка "Трудовые династии" откроется на ВДНХ 30 апреля - РИА Новости, 29.04.2024

Выставка "Трудовые династии" откроется на ВДНХ 30 апреля

В павильоне Выставки достижений народного хозяйства "Рабочий и Колхозница" 30 апреля состоится открытие выставки "Трудовые династии", сообщает департамент... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:52

2024-04-29T16:52

2024-04-29T16:52

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В павильоне Выставки достижений народного хозяйства "Рабочий и Колхозница" 30 апреля состоится открытие выставки "Трудовые династии", сообщает департамент внутренней политики Югры. Материалы, используемые в экспонировании, включают в себя копии архивных документов, семейные фотоальбомы, специально снятые видеосюжеты, предметы из личных коллекций героев выставки, а также экспонаты, иллюстрирующие профессиональную область истории династий. По данным пресс-службы, мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Первыми героями выставки станут трудовые династии Югры. В их число вошли семьи коренных народов Севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие нашего региона. "Организаторами первой экспозиции будет Ханты-Мансийский автономный округ. Инициаторами создания данной выставки стала семья Рещиковых, которые представляют одну из многих трудовых династий геофизиков, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/minpromtorg-1940352524.html

https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ