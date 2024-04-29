https://ria.ru/20240429/pozdravlenie-1942979784.html

Шойгу поздравил четыре воинские части с награждением орденами

Шойгу поздравил четыре воинские части с награждением орденами - РИА Новости, 29.04.2024

Шойгу поздравил четыре воинские части с награждением орденами

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил четыре воинские части, участвующие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T03:01

2024-04-29T03:01

2024-04-29T03:01

россия

брянская область

сергей шойгу

александр невский

донской

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил четыре воинские части, участвующие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова, сообщило ведомство. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Шойгу поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознаменную ордена Александра Невского бригаду с награждением орденом Суворова, отметив, что военные работают на самых сложных направлениях. По его словам, они успешно выполняют задачи по установке минно-взрывных заграждений на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском и каховском направлениях. Также министр поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны. Бойцы обеспечили непрерывное движение народно-хозяйственных и воинских грузов. Кроме того, в ходе СВО они материально-технически обеспечивают подразделения группировки войск "Восток" и охраняют границы Брянской области. Орденом Суворова также награждена 90-я зенитная ракетная бригада. Шойгу отметил, что успешные действия военных на херсонском и запорожском направлениях являются образцом доблести и исполнения воинского долга. К награде представлены более 250 бойцов бригады. В заключение глава ведомства поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова. По словам Шойгу, благодаря работе военнослужащих на херсонском направлении противник понес существенные потери и не достиг своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность 2294 бойцов полка удостоены государственных наград.

https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html

https://ria.ru/20240427/nagrazhdenie-1942653773.html

https://ria.ru/20240401/nagrada-1937030044.html

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россия, брянская область, сергей шойгу, александр невский, донской