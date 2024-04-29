Шойгу поздравил четыре воинские части с награждением орденами
Шойгу поздравил четыре участвующие в СВО воинские части с награждением орденами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил четыре воинские части, участвующие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова, сообщило ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Шойгу поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознаменную ордена Александра Невского бригаду с награждением орденом Суворова, отметив, что военные работают на самых сложных направлениях. По его словам, они успешно выполняют задачи по установке минно-взрывных заграждений на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском и каховском направлениях.
Также министр поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны. Бойцы обеспечили непрерывное движение народно-хозяйственных и воинских грузов. Кроме того, в ходе СВО они материально-технически обеспечивают подразделения группировки войск "Восток" и охраняют границы Брянской области.
Орденом Суворова также награждена 90-я зенитная ракетная бригада. Шойгу отметил, что успешные действия военных на херсонском и запорожском направлениях являются образцом доблести и исполнения воинского долга. К награде представлены более 250 бойцов бригады.
В заключение глава ведомства поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова. По словам Шойгу, благодаря работе военнослужащих на херсонском направлении противник понес существенные потери и не достиг своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность 2294 бойцов полка удостоены государственных наград.
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