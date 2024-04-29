https://ria.ru/20240429/pavodok-1943010314.html

В шести районах Приангарья работают опергруппы из-за паводка

В шести районах Приангарья работают опергруппы из-за паводка - РИА Новости, 29.04.2024

В шести районах Приангарья работают опергруппы из-за паводка

Оперативные группы работают в шести районах Приангарья, подверженных паводкам, они отслеживают гидрологическую обстановку, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:28

2024-04-29T11:28

2024-04-29T11:28

происшествия

усть-кут

киренск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

иркутская область

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ИРКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Оперативные группы работают в шести районах Приангарья, подверженных паводкам, они отслеживают гидрологическую обстановку, сообщает главное управление МЧС региона в Telegram-канале. Из-за заторов льда на реке Лена и её притоках, весенний паводок угрожал нескольким населённым пунктам на севере Приангарья. На настоящий момент, по данным управления, в верховьях реки Лены у посёлка Качуг наблюдается чистая открытая вода, у населённого пункта Жигалово - остаточный ледоход, в городе Усть-Куте - ледоход, в Киренске - подвижки льда. "В настоящее время в районах, подверженных угрозе паводка в период весеннего половодья, работают четыре межведомственные оперативные группы. Мониторинг складывающейся гидрологической обстановки на затороопасных участках рек ведётся в Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском районах", - говорится в сообщении. Сейчас уровень воды ниже критических отметок, уточняют в МЧС.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

усть-кут

киренск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-кут, киренск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, иркутская область