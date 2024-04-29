https://ria.ru/20240429/gaza-1943080408.html

СМИ: прокуроры МУС опросили персонал двух крупнейших больниц в секторе Газа

СМИ: прокуроры МУС опросили персонал двух крупнейших больниц в секторе Газа - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: прокуроры МУС опросили персонал двух крупнейших больниц в секторе Газа

Прокуроры Международного уголовного суда (МУС) опросили персонал двух крупнейших больниц сектора Газа по поводу возможных преступлений, передает агентство... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T21:32

2024-04-29T21:32

2024-04-29T21:32

в мире

израиль

палестина

восточный иерусалим

международный уголовный суд

хамас

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прокуроры Международного уголовного суда (МУС) опросили персонал двух крупнейших больниц сектора Газа по поводу возможных преступлений, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Прокуроры Международного уголовного суда опросили персонал двух крупнейших больниц Газы... это первое подтверждение того, что следователи МУС беседовали с медиками о возможных преступлениях в Газе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника. По данным источников, следователи МУС взяли у персонала больниц "Аш-Шифа" и "Насер". Однако, источники агентства не предоставили более подробную информацию. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года. Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231120/mus-1910686807.html

https://ria.ru/20240429/izrail-1943040947.html

https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240429/prava-1943077491.html

израиль

палестина

восточный иерусалим

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в мире, израиль, палестина, восточный иерусалим, международный уголовный суд, хамас