https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

"Бишимбаев попался на мелочи". Новые подробности в деле Салтанат Нукеновой

Суд над Бишимбаевым. Что случилось с Нукеновой? Подробности по делу об убийстве

"Бишимбаев попался на мелочи". Новые подробности в деле Салтанат Нукеновой

Дело об убийстве Салтанат Нукеновой близко к завершению — в суде перешли к прениям. Обвиняемый — ее муж Куандык Бишимбаев, бывший министр экономики Казахстана... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:04

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Дело об убийстве Салтанат Нукеновой близко к завершению — в суде перешли к прениям. Обвиняемый — ее муж Куандык Бишимбаев, бывший министр экономики Казахстана. Во время заседания вскрылось множество шокирующих подробностей. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Дело БишимбаеваУбитую девушку, обнаженную и завернутую в простынь, нашли 9 ноября 2023-го в ресторане BAU в Астане. На теле обнаружили многочисленные следы побоев.Бишимбаева задержали на следующий день. Как показали записи с камер видеонаблюдения, он поссорился с женой и избил ее. Во время допроса в суде экс-министр в этом признался. Но списал все "на порыв гнева" и действие алкоголя."Я подошел, схватил ее за волосы и дал четыре сильные пощечины. Она лежала и не вставала. Я не мог понять, что происходит: она специально меня злит или ей правда плохо. Пнул ее несколько раз по бедрам. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен задеть, — уверял Бишимбаев. — Я такой злой был от ее слов. Пнул ее раза четыре, говорил: "Вставай, ты че?"Следователи установили, что бывший чиновник избивал девушку в холле ресторана, туалете и VIP-комнате. Между тем обвиняемый и его защита настаивали, что некоторые травмы Салтанат получила не по вине мужа.Якобы в пылу ссоры он отвел супругу в туалет — "чтобы умылась". Нукенова заперлась и начала срывать с себя подаренные им украшения и одежду. Там потеряла равновесие и ударилась головой об унитаз. Затем попыталась подняться, но снова упала — "ударилась о кафельный пол лицом", "билась коленями об пол, об стены".Тем не менее судмедэксперт определил, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Причем именно от целенаправленных ударов. Избивали Салтанат около восьми часов.Обвинение настаивает, что Куандык пытался скрыть улики. Требовал, чтобы персонал удалил записи с видеокамер, просил брата забрать мобильный жены и повозить по городу, чтобы сымитировать ее отъезд из ресторана. Сам экс-министр все объяснил "желанием избежать публичности".Как сообщили свидетели, Бишимбаев далеко не в первый раз избивал супругу. Нукенова пыталась с ним расстаться, но он шантажировал девушку интимными видео с ее участием.Последние новостиОдин из ключевых вопросов, поднятых во время судебного расследования: почему Салтанат вовремя не оказали медицинскую помощь.По словам Бишимбаева, после скандала он уложил ее в VIP-кабинке и вместе с ней уснул. Позже понял, что она не просыпается. Но позвонил не в скорую, а брату Бахытжану Байжанову — попросил привезти нашатырь и вещи жены.Также связался с экстрасенсом Гульнарой Ережеповой, которая и раньше давала ему советы по разным вопросам. Та успокоила: девушке "скоро станет лучше".Между тем сама ясновидящая заявила, что сделала это под давлением — бывший чиновник звонил ей в истерике."Сказал: "Мы с Салтанат сильно напились и подрались". Это было днем. По голосу он был пьяный. Все время мне говорил: "Вы посмотрите, посмотрите". Я говорила: "Врачу позвони, скорую вызови". Я думала, что он пьяный, серьезно не восприняла его звонок, думала, что это пьяный бред", — уверяла Ережепова в суде.А вот Бахытжан Байжанов, брат Бишимбаева, которого судят за укрывательство преступления, опроверг ее слова. Заявил, что она вовсе не предлагала обращаться к врачам. Свое же бездействие объяснил тем, что не осознавал серьезность ситуации.Уже после смерти Салтанат он позвонил администратору BAU и сообщил, что Куандык и Салтанат спят в VIP-зале обнаженные и пьяные."Я сразу предложила принести свои вещи для Салтанат по этическим соображениям. Мне казалось некрасивым как человеку, что она лежит там обнаженная. Я привезла одежду и предложила зайти и одеть, так как могли увидеть сотрудники ресторана. Байжанов сказал, что не надо", — вспоминала бывшая сотрудница заведения.Однако дверь VIP-кабинки была закрыта. Байжанов дал указание никого не впускать, а затем поручил персоналу объявить о закрытии ресторана. "Ты пахнешь розами"Вместо того чтобы оказать первую помощь жене, Куандык Бишимбаев занялся повседневными делами. Попросил заказать ему плов и шашлык, встретился с блогером Гульнарой Насырбековой — накануне они договорились увидеться. Общался с ней на отвлеченные темы как ни в чем не бывало. Суд изучил телефон экс-министра и выяснил, что уже после встречи Насырбекова писала Бишимбаеву в WhatsApp."Кстати, ты пахнешь розами", — зачитала судья сообщение от нее.В свою очередь, блогер уверяла, что "перепутала контакты и отправила текст по ошибке". Кроме того, утром в день гибели жены Бишимбаев переписывался онлайн с неким абонентом, подписанным как "Юлия-супер". Экс-министр назвал общение "личным" и попросил не зачитывать, но сторона обвинения настояла на обратном."Переписка начинается в 9:07, Бишимбаев пишет: "Как дела? "Юлия-супер" отвечает ему: "Приветствую, все в порядке. Как твои?" — прочитала судья.На это сообщение Куандык ответил лишь в 19:24. Спросил, чем занимается Юлия, свободна ли она. Та написала: "Ресницы делала. Во сколько?".Обвиняемый не смог пояснить, кто такая "Юлия-супер" и зачем он ей писал.Между тем брат убитой Айтбек Амангельды рассказал в одном из интервью, что Бишимбаев неоднократно изменял жене."Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты: у них с Куандыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам", — отметил он.Видео с телефона БишимбаеваПомимо переписок, в телефоне Бишимбаева обнаружили снятое в день гибели Нукеновой видео, которое шокировало родственников покойной и присяжных. Некоторые не смогли сдержать слез.Обвиняемый записал, как в день убийства издевается над супругой, требуя признаться в измене. Сперва экс-чиновник отрицал подлинность видео. Однако затем объяснил: снимал, чтобы ответить "унижением на унижение".Своеобразным итогом судебного следствия стало частичное признание вины Бишимбаевым."Я не признаю вину по истязанию. В части предъявленного обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью я признаю, что нанес побои, которые привели к смерти Салтанат Нукеновой. Но я не признаю, что сделал это умышленно и с особой жестокостью", — заявил он.Приговор БишимбаевуЕго судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Если экс-министра признают виновным, ему грозит пожизненный срок.Уголовное дело о смерти Салтанат вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях в поддержку семьи погибшей идет флешмоб #ЗаСалтанат, а суд впервые разрешили транслировать в прямом эфире.Кроме того, 11 апреля сенат Казахстана принял несколько законов, отдельно криминализирующих домашнее насилие. За нанесение побоев будут штрафовать или арестовывать на 25 суток. Также ввели уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.Оглашение приговора по громкому делу ожидается в первых числах мая.

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев