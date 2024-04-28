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В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.04.2024
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08:46 28.04.2024 (обновлено: 08:47 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.04.2024
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:46
2024-04-28T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаев (украина)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе. "Повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html
https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936187910.html
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в мире, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Николаеве сообщили о повреждении объекта теплогенерирующей инфраструктуры

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация.
Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе.
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"Повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаев (Украина)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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