https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html

В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.04.2024

В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:46

2024-04-28T08:46

2024-04-28T08:47

специальная военная операция на украине

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россия

николаев (украина)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе. "Повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html

https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936187910.html

россия

николаев (украина)

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Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины