https://ria.ru/20240428/ukraina-1942888418.html
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.04.2024
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:46
2024-04-28T08:46
2024-04-28T08:47
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в украинском Николаеве, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе. "Повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
В Николаеве сообщили о повреждении объекта теплогенерирующей инфраструктуры