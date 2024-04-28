https://ria.ru/20240428/svyaschennik-1942877246.html
Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой
Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой - РИА Новости, 28.04.2024
Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой
Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, эта традиция светская,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:13
2024-04-28T05:13
2024-04-28T05:33
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве, в Русской церкви призывают в этот период сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение для транспорта вблизи кладбищ Москвы будет временно закрыто 28 апреля, 5, 12, 14 мая. В Русской православной церкви 28 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. "Обычай ездить на праздник Входа Господня в Иерусалим (в этом году 28 апреля) и на Пасху (5 мая) на кладбища возник при Никите Хрущёве на фоне, с одной стороны, дефицита действующих храмов, который образовался благодаря усилиям Никиты Сергеевича (хрущевские гонения на Русскую православную церковь) и советского правительства, а с другой стороны, вытеснения религии в зону маргинальности. В таких условиях люди выражали свои религиозные чувства, в том числе посещая на церковные праздники кладбища, могилы близких. До 50-60х годов XX века такого обычая в России не было. Этот обычай – не церковный, поскольку предполагает посещение кладбища именно тогда, когда в Церкви никакого заупокойного поминовения не совершается", - сказал отец Максим Козлов. По его словам, в Русской церкви на праздники Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), а также следующими за ним Страстной неделе, Пасхе и Светлой неделе "никаких заупокойных поминовений не полагается, а специальным днём пасхального поминовения является уже Радоница – вторник второй недели после Пасхи (в этом году 14 мая)". "То есть в этот период ездить на кладбища не стоит. В этот предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", - заключил собеседник агентства. В пятницу 26 апреля завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней –Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.
https://ria.ru/20240221/prazdnik-1863575883.html
https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html
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справки, иерусалим, москва, россия, иисус христос, никита хрущев, русская православная церковь, великий пост
Религия, Справки, Иерусалим, Москва, Россия, Иисус Христос, Никита Хрущев, Русская православная церковь, Великий пост
Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой
Протоиерей Козлов: традиция посещать кладбища перед Пасхой появилась при Хрущеве
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве, в Русской церкви призывают в этот период сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение для транспорта вблизи кладбищ Москвы будет временно закрыто 28 апреля, 5, 12, 14 мая.
В Русской православной церкви 28 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников.
"Обычай ездить на праздник Входа Господня в Иерусалим (в этом году 28 апреля) и на Пасху (5 мая) на кладбища возник при Никите Хрущёве на фоне, с одной стороны, дефицита действующих храмов, который образовался благодаря усилиям Никиты Сергеевича (хрущевские гонения на Русскую православную церковь) и советского правительства, а с другой стороны, вытеснения религии в зону маргинальности. В таких условиях люди выражали свои религиозные чувства, в том числе посещая на церковные праздники кладбища, могилы близких. До 50-60х годов XX века такого обычая в России не было. Этот обычай – не церковный, поскольку предполагает посещение кладбища именно тогда, когда в Церкви никакого заупокойного поминовения не совершается", - сказал отец Максим Козлов.
По его словам, в Русской церкви на праздники Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), а также следующими за ним Страстной неделе, Пасхе и Светлой неделе "никаких заупокойных поминовений не полагается, а специальным днём пасхального поминовения является уже Радоница – вторник второй недели после Пасхи (в этом году 14 мая)".
"То есть в этот период ездить на кладбища не стоит. В этот предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", - заключил собеседник агентства.
В пятницу 26 апреля завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней –Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.