https://ria.ru/20240428/svyaschennik-1942877246.html

Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой

Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой - РИА Новости, 28.04.2024

Священник объяснил, почему не стоит ездить на кладбища перед Пасхой

Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, эта традиция светская,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:13

2024-04-28T05:13

2024-04-28T05:33

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве, в Русской церкви призывают в этот период сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение для транспорта вблизи кладбищ Москвы будет временно закрыто 28 апреля, 5, 12, 14 мая. В Русской православной церкви 28 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. "Обычай ездить на праздник Входа Господня в Иерусалим (в этом году 28 апреля) и на Пасху (5 мая) на кладбища возник при Никите Хрущёве на фоне, с одной стороны, дефицита действующих храмов, который образовался благодаря усилиям Никиты Сергеевича (хрущевские гонения на Русскую православную церковь) и советского правительства, а с другой стороны, вытеснения религии в зону маргинальности. В таких условиях люди выражали свои религиозные чувства, в том числе посещая на церковные праздники кладбища, могилы близких. До 50-60х годов XX века такого обычая в России не было. Этот обычай – не церковный, поскольку предполагает посещение кладбища именно тогда, когда в Церкви никакого заупокойного поминовения не совершается", - сказал отец Максим Козлов. По его словам, в Русской церкви на праздники Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), а также следующими за ним Страстной неделе, Пасхе и Светлой неделе "никаких заупокойных поминовений не полагается, а специальным днём пасхального поминовения является уже Радоница – вторник второй недели после Пасхи (в этом году 14 мая)". "То есть в этот период ездить на кладбища не стоит. В этот предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", - заключил собеседник агентства. В пятницу 26 апреля завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней –Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.

https://ria.ru/20240221/prazdnik-1863575883.html

https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html

https://ria.ru/20240413/pervozvanskiy-1939653550.html

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