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МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы - РИА Новости, 28.04.2024
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:14
2024-04-28T12:14
2024-04-28T21:33
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — написала дипломат, комментируя публикацию The Wall Street Journal.По данным американской газеты, Германия призывала оставить российские активы в неприкосновенности и использовать их как рычаг на переговорах. Как утверждает СМИ, Берлин считает, что это позволит побудить Россию уступить часть новых регионов.Захарова добавила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, в противном случае Запад ждет жесткий ответ. По ее словам, многие там уже это поняли.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942278837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы