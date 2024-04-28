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МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы - РИА Новости, 28.04.2024
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12:14 28.04.2024 (обновлено: 21:33 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы - РИА Новости, 28.04.2024
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:14
2024-04-28T21:33
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
германия
берлин (город)
g7
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — написала дипломат, комментируя публикацию The Wall Street Journal.По данным американской газеты, Германия призывала оставить российские активы в неприкосновенности и использовать их как рычаг на переговорах. Как утверждает СМИ, Берлин считает, что это позволит побудить Россию уступить часть новых регионов.Захарова добавила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, в противном случае Запад ждет жесткий ответ. По ее словам, многие там уже это поняли.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942278837.html
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россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, германия, берлин (город), g7, евросоюз
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Германия, Берлин (город), G7, Евросоюз
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
"Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — написала дипломат, комментируя публикацию The Wall Street Journal.
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По данным американской газеты, Германия призывала оставить российские активы в неприкосновенности и использовать их как рычаг на переговорах. Как утверждает СМИ, Берлин считает, что это позволит побудить Россию уступить часть новых регионов.
Захарова добавила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, в противном случае Запад ждет жесткий ответ. По ее словам, многие там уже это поняли.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.
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