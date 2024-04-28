https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html

МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы - РИА Новости, 28.04.2024

МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:14

2024-04-28T12:14

2024-04-28T21:33

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

германия

берлин (город)

g7

евросоюз

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — написала дипломат, комментируя публикацию The Wall Street Journal.По данным американской газеты, Германия призывала оставить российские активы в неприкосновенности и использовать их как рычаг на переговорах. Как утверждает СМИ, Берлин считает, что это позволит побудить Россию уступить часть новых регионов.Захарова добавила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, в противном случае Запад ждет жесткий ответ. По ее словам, многие там уже это поняли.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942278837.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, германия, берлин (город), g7, евросоюз