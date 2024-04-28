https://ria.ru/20240428/postradavshie-1942972183.html
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим - РИА Новости, 28.04.2024
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:49
2024-04-28T23:49
2024-04-28T23:49
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих. МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором сообщило, что акция получила насильственный характер, в результате чего "правоохранители использовали спецсредства". На данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия, В мире
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
В Тбилиси медики оказывают помощь митингующим, пострадавшим от перцового спрея
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
МВД Грузии
распространило специальное заявление, в котором сообщило, что акция получила насильственный характер, в результате чего "правоохранители использовали спецсредства".
На данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.