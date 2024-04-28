Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/postradavshie-1942972183.html
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим - РИА Новости, 28.04.2024
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим
Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:49
2024-04-28T23:49
в мире
тбилиси
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739894776_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_dd4fd69c49b5bedeec819b88c215c418.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих. МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором сообщило, что акция получила насильственный характер, в результате чего "правоохранители использовали спецсредства". На данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739894776_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_d2d4c4cde6a1631a2baa78a9033217e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия, В мире
В мире
В Тбилиси медики оказывают помощь пострадавшим митингующим

В Тбилиси медики оказывают помощь митингующим, пострадавшим от перцового спрея

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Тбилиси
Машина скорой помощи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Бригады скорой помощи оказывают помощь участникам акции, пострадавшим от перцового спрея, который спецназ применил для вытеснения митингующих в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Спецназ и дополнительные бригады правоохранителей появились возле парламента после того, как некоторые митингующие пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом, которая установлена правящей партии "Грузинская мечта" для предстоящей 29 апреля контракции. Спецназ несколько раз применил перцовый спрей, чтобы вытеснить протестующих.
МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором сообщило, что акция получила насильственный характер, в результате чего "правоохранители использовали спецсредства".
На данный момент ситуация стабильная, правоохранители остаются на месте.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
 
В миреВ миреТбилисиГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала