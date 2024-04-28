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Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли - РИА Новости, 28.04.2024
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08:00 28.04.2024 (обновлено: 08:05 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/politika-1942553011.html
Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли
Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли - РИА Новости, 28.04.2024
Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли
Госсекретарь Энтони Блинкен посетил КНР с трехдневным визитом. Там его ждали "жесткие переговоры", о чем, впрочем, заранее предупреждали в США. Момент для... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:00
2024-04-28T08:05
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
ван и (политик)
государственный департамент сша
си цзиньпин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Госсекретарь Энтони Блинкен посетил КНР с трехдневным визитом. Там его ждали "жесткие переговоры", о чем, впрочем, заранее предупреждали в США. Момент для поездки выбрали не самый удачный: недавние решения американских властей рискуют осложнить и без того непростую ситуацию между Пекином и Вашингтоном.Без красной дорожкиЭто второй визит Блинкена в качестве госсекретаря, причем менее чем за год. Отношения КНР и США "достигли дна" после того, как в начале 2023-го американцы сбили над своей материковой территорией китайский аэростат. Госдепартамент тогда отменил ранее запланированную поездку. Позднее уже в Пекине не спешили согласовывать новую дату. Тем не менее в июне Блинкен долетел до Поднебесной, но к ощутимому улучшению переговоры не привели.Сейчас фон был также не самый благоприятный. Меньше месяца назад в Пекине побывала министр финансов США Джанет Йеллен. Обсуждала в том числе вопросы, находящиеся в ведении дипломатов. Прорывов добиться не удалось: глава Минфина призналась, что четыре дня вела "трудные разговоры" с китайскими чиновниками. А совпавший по времени визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова, принятого на высшем уровне, и вовсе вытеснил американцев из информационной повестки.К слову о протокольных особенностях: уже по прилете Блинкена разница была очевидна. В отличие от российского коллеги, американца не удостоили красной ковровой дорожки (и не впервые). А вопрос о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином висел в воздухе.Первую остановку госсекретарь сделал в Шанхае. С работающими в Китае американскими дипломатами он посетил баскетбольный матч, а также провел переговоры с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином. Там же Блинкен высказался о важности взаимодействия Вашингтона и Пекина: "У нас есть обязательство перед нашими народами и, безусловно, перед всем миром — ответственно подходить к отношениям между нашими странами".Об "ответственном отношении"Основная часть визита пришлась на Пекин. Там у госсекретаря были запланированы переговоры с китайским коллегой Ван И, а также встреча с председателем Си, согласованная в последний момент.Тем для обсуждения накопилось немало. Никуда не делись старые проблемы: расхождения по украинскому конфликту, позиция по Тайваню, восстановление связей по военным каналам и борьба с наркотрафиком. Добавились и новые вызовы, например ближневосточная эскалация, сдержать которую США хотят, убедив Пекин надавить на Тегеран. Главное, как предупреждали в Госдепартаменте, Блинкен намеревался "ясно и откровенно выразить обеспокоенность" возможной военно-технической поддержкой России Китаем.По словам Ван И, в целом отношения США и КНР начинают стабилизироваться. "Но в то же время негативные факторы все еще усиливаются и нарастают. &lt;…&gt; Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами", — быстро сменил тон глава китайской дипломатии."Мы всегда призывали к уважению основных интересов друг друга и призываем Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела Китая, не сдерживать развитие Китая", — также отметил Ван.Американский гость старался сгладить возникшую напряженность, призвав "ответственно относиться" к двусторонним разногласиям и не акцентируя внимание на связке Москва — Пекин. Западные СМИ заранее предупреждали: "Команда Блинкена осознает, что ответом Китая на давление на Россию может стать замедление прогресса в других областях двусторонних отношений (с США. — Прим. ред.)". В целом же дипломат находился под серьезным прессингом. Пока он вел переговоры с главой МИД Китая, официальный представитель ведомства Ван Вэньбин на брифинге откровенно говорил о "лицемерной" позиции США относительно КНР.Беседа в аккуратных выраженияхГвоздем программы стала последующая встреча с председателем Си в Доме народных собраний в центре китайской столицы. "Обе стороны могут иметь своих друзей и партнеров, не надо нацеливаться друг на друга, противостоять и причинять вред друг другу", — обозначил китайскую позицию Си."Сегодня мир сталкивается с многочисленными сложностями и вызовами, которые нуждаются в совместном реагировании Китая и США", — заявил, в свою очередь, Блинкен, попутно отметив, что Вашингтон не стремится к сдерживанию азиатского соперника.Относительно жесткие заявления дипломат позволил себе уже на пресс-конференции (без Си) по итогам переговоров. "На встречах сегодня я повторил нашу серьезную обеспокоенность из-за предоставления Китаем компонентов для промышленности России", — сказал Блинкен.Другие, на первый взгляд не столь значительные высказывания красноречиво свидетельствовали: на обострение глава Госдепартамента решил не идти. Например, признался дипломат, он не затрагивал в ходе переговоров с Си проблему возможной блокировки TikTok. Хотя этот вопрос встал в США особенно остро после того, как конгресс накануне визита Блинкена принял законопроект, согласно которому китайские владельцы сети должны выйти из компании."Гора родила мышь"Решение о TikTok — не единственный из "свежих" раздражителей в отношениях Пекина и Вашингтона. Недавно американские конгрессмены одобрили пакет помощи Тайваню, кроме того, в США опубликовали ежегодный доклад о проблемах с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Темы не получили развития во время визита Блинкена. Говоря о Тайване, он только дежурно подтвердил приверженность Вашингтона политике "одного Китая". А права человека и вовсе не упоминал.Таким образом, доподлинно не известно, каких целей вообще смог добиться дипломат во время широко разрекламированной поездки. В МИД России на нее отреагировали резко. "Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку, — отмечал, в частности, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. — Визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на КНР".Официальный представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, также напоминала о попытках "вбить клин в стратегическое партнерство между Россией и Китаем". "Это, к сожалению, тактика определенной части политического истеблишмента в США, которая опирается на хорошо известное историческое выражение "разделяй и властвуй", а в данном случае — "сей хаос и властвуй". Хаос получается сеять, а властвовать уже не очень", — подчеркнула дипломат.Судя по риторике Пекина и отсутствию обещанных "жестких" заявлений Блинкена, попытки Вашингтона навязать свои интересы вновь окончились ничем.
китай
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, ван и (политик), государственный департамент сша, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Государственный департамент США, Си Цзиньпин
Сигнал всему миру. США снова наступили на те же грабли

Визит Блинкена в Пекин: США не стали обострять отношения с КНР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Госсекретарь Энтони Блинкен посетил КНР с трехдневным визитом. Там его ждали "жесткие переговоры", о чем, впрочем, заранее предупреждали в США. Момент для поездки выбрали не самый удачный: недавние решения американских властей рискуют осложнить и без того непростую ситуацию между Пекином и Вашингтоном.

Без красной дорожки

Это второй визит Блинкена в качестве госсекретаря, причем менее чем за год. Отношения КНР и США "достигли дна" после того, как в начале 2023-го американцы сбили над своей материковой территорией китайский аэростат. Госдепартамент тогда отменил ранее запланированную поездку. Позднее уже в Пекине не спешили согласовывать новую дату. Тем не менее в июне Блинкен долетел до Поднебесной, но к ощутимому улучшению переговоры не привели.
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Сейчас фон был также не самый благоприятный. Меньше месяца назад в Пекине побывала министр финансов США Джанет Йеллен. Обсуждала в том числе вопросы, находящиеся в ведении дипломатов. Прорывов добиться не удалось: глава Минфина призналась, что четыре дня вела "трудные разговоры" с китайскими чиновниками. А совпавший по времени визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова, принятого на высшем уровне, и вовсе вытеснил американцев из информационной повестки.
К слову о протокольных особенностях: уже по прилете Блинкена разница была очевидна. В отличие от российского коллеги, американца не удостоили красной ковровой дорожки (и не впервые). А вопрос о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином висел в воздухе.
Первую остановку госсекретарь сделал в Шанхае. С работающими в Китае американскими дипломатами он посетил баскетбольный матч, а также провел переговоры с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином. Там же Блинкен высказался о важности взаимодействия Вашингтона и Пекина: "У нас есть обязательство перед нашими народами и, безусловно, перед всем миром — ответственно подходить к отношениям между нашими странами".

Об "ответственном отношении"

Основная часть визита пришлась на Пекин. Там у госсекретаря были запланированы переговоры с китайским коллегой Ван И, а также встреча с председателем Си, согласованная в последний момент.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине
Тем для обсуждения накопилось немало. Никуда не делись старые проблемы: расхождения по украинскому конфликту, позиция по Тайваню, восстановление связей по военным каналам и борьба с наркотрафиком. Добавились и новые вызовы, например ближневосточная эскалация, сдержать которую США хотят, убедив Пекин надавить на Тегеран. Главное, как предупреждали в Госдепартаменте, Блинкен намеревался "ясно и откровенно выразить обеспокоенность" возможной военно-технической поддержкой России Китаем.
По словам Ван И, в целом отношения США и КНР начинают стабилизироваться. "Но в то же время негативные факторы все еще усиливаются и нарастают. <…> Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами", — быстро сменил тон глава китайской дипломатии.
"Мы всегда призывали к уважению основных интересов друг друга и призываем Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела Китая, не сдерживать развитие Китая", — также отметил Ван.
Американский гость старался сгладить возникшую напряженность, призвав "ответственно относиться" к двусторонним разногласиям и не акцентируя внимание на связке Москва — Пекин. Западные СМИ заранее предупреждали: "Команда Блинкена осознает, что ответом Китая на давление на Россию может стать замедление прогресса в других областях двусторонних отношений (с США. — Прим. ред.)". В целом же дипломат находился под серьезным прессингом. Пока он вел переговоры с главой МИД Китая, официальный представитель ведомства Ван Вэньбин на брифинге откровенно говорил о "лицемерной" позиции США относительно КНР.

Беседа в аккуратных выражениях

Гвоздем программы стала последующая встреча с председателем Си в Доме народных собраний в центре китайской столицы.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
"Обе стороны могут иметь своих друзей и партнеров, не надо нацеливаться друг на друга, противостоять и причинять вред друг другу", — обозначил китайскую позицию Си.
"Сегодня мир сталкивается с многочисленными сложностями и вызовами, которые нуждаются в совместном реагировании Китая и США", — заявил, в свою очередь, Блинкен, попутно отметив, что Вашингтон не стремится к сдерживанию азиатского соперника.
Относительно жесткие заявления дипломат позволил себе уже на пресс-конференции (без Си) по итогам переговоров. "На встречах сегодня я повторил нашу серьезную обеспокоенность из-за предоставления Китаем компонентов для промышленности России", — сказал Блинкен.
Другие, на первый взгляд не столь значительные высказывания красноречиво свидетельствовали: на обострение глава Госдепартамента решил не идти. Например, признался дипломат, он не затрагивал в ходе переговоров с Си проблему возможной блокировки TikTok. Хотя этот вопрос встал в США особенно остро после того, как конгресс накануне визита Блинкена принял законопроект, согласно которому китайские владельцы сети должны выйти из компании.

"Гора родила мышь"

Решение о TikTok — не единственный из "свежих" раздражителей в отношениях Пекина и Вашингтона. Недавно американские конгрессмены одобрили пакет помощи Тайваню, кроме того, в США опубликовали ежегодный доклад о проблемах с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Темы не получили развития во время визита Блинкена. Говоря о Тайване, он только дежурно подтвердил приверженность Вашингтона политике "одного Китая". А права человека и вовсе не упоминал.
© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Таким образом, доподлинно не известно, каких целей вообще смог добиться дипломат во время широко разрекламированной поездки. В МИД России на нее отреагировали резко. "Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку, — отмечал, в частности, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. — Визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на КНР".
Официальный представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, также напоминала о попытках "вбить клин в стратегическое партнерство между Россией и Китаем". "Это, к сожалению, тактика определенной части политического истеблишмента в США, которая опирается на хорошо известное историческое выражение "разделяй и властвуй", а в данном случае — "сей хаос и властвуй". Хаос получается сеять, а властвовать уже не очень", — подчеркнула дипломат.
Судя по риторике Пекина и отсутствию обещанных "жестких" заявлений Блинкена, попытки Вашингтона навязать свои интересы вновь окончились ничем.
 
В миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенВан И (политик)Государственный департамент СШАСи Цзиньпин
 
 
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