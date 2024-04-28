Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/patriarkh_kirill-1942865466.html
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2024
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей, руководителям международных объединений и главам государств в связи с... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:37
2024-04-28T00:37
украина
иерусалим
палестина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
антониу гутерреш
хельга мария шмид
украинская православная церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1327:2048:2479_1920x0_80_0_0_82b8db192833be60cfdf030a985ec7d8.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей, руководителям международных объединений и главам государств в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) и обысками в монастыре, а также арестом журналистов "Союза православных журналистов". Суд на Украине на этой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. "В послании предстоятелям поместных православных Церквей святейший патриарх Кирилл отметил: "Все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений и вынуждает меня вновь и вновь обращаться к Вам за поддержкой, помня слова Апостола: страдает ли один член, страдают с ним все члены Православной церкви (1 Кор. 12:26)". Его святейшество попросил молитв о даровании помощи Божией, мужества и утешения страждущим архипастырям, пастырям и верующим Украинской православной церкви и призвал возвысить святительский голос в их поддержку", – говорится на сайте РПЦ о патриаршем обращении. Патриарх Кирилл направил послание патриархам Антиохии и всего Востока, Иерусалима и всей Палестины, а также Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии, Албании, Польши, Чехии, Словакии, США, Канады, Северной Македонии. "Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов", – подчеркнул патриарх. В обращениях к руководителям и представителям международных организаций патриарх попросил их "обратить внимание на вышеизложенные факты вопиющего попрания прав человека на Украине и приложить усилия к защите права на свободу вероисповедания верующих и общин Украинской православной церкви". В числе адресатов посланий — генсек ООН Антонио Гутерреш, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, директор бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и другие.
https://ria.ru/20240427/svyaschennik-1942652231.html
https://ria.ru/20240422/upts-1941528004.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
украина
иерусалим
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1135:2048:2671_1920x0_80_0_0_544574d9b11b25061fccc65c63dcf68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, иерусалим, палестина, патриарх кирилл (владимир гундяев), антониу гутерреш, хельга мария шмид, украинская православная церковь, русская православная церковь, оон
Украина, Иерусалим, Палестина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Антониу Гутерреш, Хельга Мария Шмид, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, ООН, В мире
В мире
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ

Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей из-за ареста митрополита Арсения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей, руководителям международных объединений и главам государств в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) и обысками в монастыре, а также арестом журналистов "Союза православных журналистов".
Суд на Украине на этой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
На Западе уже говорят о преследовании церкви на Украине, сообщил священник
Вчера, 03:05
"В послании предстоятелям поместных православных Церквей святейший патриарх Кирилл отметил: "Все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений и вынуждает меня вновь и вновь обращаться к Вам за поддержкой, помня слова Апостола: страдает ли один член, страдают с ним все члены Православной церкви (1 Кор. 12:26)". Его святейшество попросил молитв о даровании помощи Божией, мужества и утешения страждущим архипастырям, пастырям и верующим Украинской православной церкви и призвал возвысить святительский голос в их поддержку", – говорится на сайте РПЦ о патриаршем обращении.
Патриарх Кирилл направил послание патриархам Антиохии и всего Востока, Иерусалима и всей Палестины, а также Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии, Албании, Польши, Чехии, Словакии, США, Канады, Северной Македонии.
"Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов", – подчеркнул патриарх.
СБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни
22 апреля, 14:51
В обращениях к руководителям и представителям международных организаций патриарх попросил их "обратить внимание на вышеизложенные факты вопиющего попрания прав человека на Украине и приложить усилия к защите права на свободу вероисповедания верующих и общин Украинской православной церкви".
В числе адресатов посланий — генсек ООН Антонио Гутерреш, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, директор бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и другие.
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
24 апреля, 17:22
 
В миреУкраинаИерусалимПалестинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Антониу ГутеррешХельга Мария ШмидУкраинская православная церковьРусская православная церковьООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала