Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей и стран из-за гонений на УПЦ
Патриарх Кирилл обратился к главам Церквей из-за ареста митрополита Арсения
Патриарх Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей, руководителям международных объединений и главам государств в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) и обысками в монастыре, а также арестом журналистов "Союза православных журналистов".
Суд на Украине на этой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
"В послании предстоятелям поместных православных Церквей святейший патриарх Кирилл отметил: "Все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений и вынуждает меня вновь и вновь обращаться к Вам за поддержкой, помня слова Апостола: страдает ли один член, страдают с ним все члены Православной церкви (1 Кор. 12:26)". Его святейшество попросил молитв о даровании помощи Божией, мужества и утешения страждущим архипастырям, пастырям и верующим Украинской православной церкви и призвал возвысить святительский голос в их поддержку", – говорится на сайте РПЦ о патриаршем обращении.
"Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов", – подчеркнул патриарх.
В обращениях к руководителям и представителям международных организаций патриарх попросил их "обратить внимание на вышеизложенные факты вопиющего попрания прав человека на Украине и приложить усилия к защите права на свободу вероисповедания верующих и общин Украинской православной церкви".
В числе адресатов посланий — генсек ООН Антонио Гутерреш, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, директор бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и другие.
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