https://ria.ru/20240428/moskva-1942907975.html
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 28.04.2024
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:46
2024-04-28T12:46
2024-04-28T12:46
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этой работы задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20240426/terakty-1942588560.html
https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы Москвы до 12 мая перевели на усиленный режим работы
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этой работы задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.