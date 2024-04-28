https://ria.ru/20240428/moskva-1942907975.html

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 28.04.2024

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:46

2024-04-28T12:46

2024-04-28T12:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этой работы задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20240426/terakty-1942588560.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков