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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 28.04.2024
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12:46 28.04.2024
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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 28.04.2024
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:46
2024-04-28T12:46
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этой работы задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы Москвы до 12 мая перевели на усиленный режим работы

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Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этой работы задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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