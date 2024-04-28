Рейтинг@Mail.ru
Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/mask-1942930984.html
Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае
Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае - РИА Новости, 28.04.2024
Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае
Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:53
2024-04-28T15:53
экономика
китай
шанхай
пекин
ли цян
илон маск
tesla motors
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине"Гигафабрика Tesla в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, все благодаря трудолюбию и мудрости китайской команды. Tesla готова и дальше углублять сотрудничество с Китаем и достигать все больших взаимовыгодных результатов", - сказал Маск. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщало, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. Завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского.
https://ria.ru/20240427/mask-1942648555.html
https://ria.ru/20240419/tsukerberg-1941089808.html
китай
шанхай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, шанхай, пекин, ли цян, илон маск, tesla motors, toyota corolla
Экономика, Китай, Шанхай, Пекин, Ли Цян, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla
Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае

Маск назвал фабрику в Шанхае самым высокоэффективным заводом Tesla

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине
"Гигафабрика Tesla в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, все благодаря трудолюбию и мудрости китайской команды. Tesla готова и дальше углублять сотрудничество с Китаем и достигать все больших взаимовыгодных результатов", - сказал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Маск обратился к Белому дому из-за Украины
27 апреля, 01:45
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщало, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
Завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского.
Марк Цукерберг
Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты
19 апреля, 16:25
 
ЭкономикаКитайШанхайПекинЛи ЦянИлон МаскTesla motorsToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала