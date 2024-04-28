https://ria.ru/20240428/mask-1942930984.html

Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае

Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае - РИА Новости, 28.04.2024

Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае

Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:53

2024-04-28T15:53

2024-04-28T15:53

экономика

китай

шанхай

пекин

ли цян

илон маск

tesla motors

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине"Гигафабрика Tesla в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, все благодаря трудолюбию и мудрости китайской команды. Tesla готова и дальше углублять сотрудничество с Китаем и достигать все больших взаимовыгодных результатов", - сказал Маск. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщало, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. Завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского.

https://ria.ru/20240427/mask-1942648555.html

https://ria.ru/20240419/tsukerberg-1941089808.html

китай

шанхай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, шанхай, пекин, ли цян, илон маск, tesla motors, toyota corolla