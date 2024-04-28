Маск оценил фабрику Tesla в Шанхае
Маск назвал фабрику в Шанхае самым высокоэффективным заводом Tesla
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Фабрика в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, заявил гендиректор компании Илон Маск, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине
"Гигафабрика Tesla в Шанхае - самый высокоэффективный завод Tesla, все благодаря трудолюбию и мудрости китайской команды. Tesla готова и дальше углублять сотрудничество с Китаем и достигать все больших взаимовыгодных результатов", - сказал Маск.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщало, что Маск хочет встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
Завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского.
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