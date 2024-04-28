Рейтинг@Mail.ru
Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/karelin-1942934954.html
Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина
Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина - РИА Новости, 28.04.2024
Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина
Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца российского видеожурналиста Сергея Карелина, которого обвиняют в подготовке материалов для... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:24
2024-04-28T16:24
мурманская область
россия
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца российского видеожурналиста Сергея Карелина, которого обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала "Фонда борьбы с коррупцией"*, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, с которым сотрудничал обвиняемый. В субботу Басманный суд арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*. "Константин Габов и Сергей Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса", - передает агентство. Как отмечается, Карелин, у которого также есть израильское гражданство, был задержан вечером в пятницу в Мурманской области. Ассошиэйтед Пресс заявило, что "очень обеспокоено" задержанием Карелина и занимается поиском дополнительной информации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
https://ria.ru/20240321/sud-1934716720.html
https://ria.ru/20240417/status-1940588339.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, россия, фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Мурманская область, Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина

АП: суд в Мурманской области арестовал на два месяца видеожурналиста Карелина

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца российского видеожурналиста Сергея Карелина, которого обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала "Фонда борьбы с коррупцией"*, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, с которым сотрудничал обвиняемый.
В субботу Басманный суд арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального
21 марта, 15:26
«
"Константин Габов и Сергей Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса", - передает агентство.
Как отмечается, Карелин, у которого также есть израильское гражданство, был задержан вечером в пятницу в Мурманской области. Ассошиэйтед Пресс заявило, что "очень обеспокоено" задержанием Карелина и занимается поиском дополнительной информации.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
Журналист Кирилл Набутов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента
17 апреля, 15:00
 
Мурманская областьРоссияФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала