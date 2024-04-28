https://ria.ru/20240428/karelin-1942934954.html

Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина

Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина - РИА Новости, 28.04.2024

Суд в Мурманской области арестовал журналиста Карелина

Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца российского видеожурналиста Сергея Карелина, которого обвиняют в подготовке материалов для... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

2024-04-28T16:24

мурманская область

россия

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Суд в Мурманской области заключил под стражу на два месяца российского видеожурналиста Сергея Карелина, которого обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала "Фонда борьбы с коррупцией"*, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, с которым сотрудничал обвиняемый. В субботу Басманный суд арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*. "Константин Габов и Сергей Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса", - передает агентство. Как отмечается, Карелин, у которого также есть израильское гражданство, был задержан вечером в пятницу в Мурманской области. Ассошиэйтед Пресс заявило, что "очень обеспокоено" задержанием Карелина и занимается поиском дополнительной информации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

https://ria.ru/20240321/sud-1934716720.html

https://ria.ru/20240417/status-1940588339.html

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мурманская область, россия, фонд борьбы с коррупцией, происшествия