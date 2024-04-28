https://ria.ru/20240428/italiya-1942902976.html
Итальянский журналист рассказал о митингах украинских националистов
Итальянский журналист рассказал о митингах украинских националистов - РИА Новости, 28.04.2024
Итальянский журналист рассказал о митингах украинских националистов
Итальянский журналист Андреа Лучиди в интервью РИА Новости рассказал, как украинские националисты требуют продолжения конфликта, находясь в Италии. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:36
2024-04-28T11:36
2024-04-28T11:36
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди в интервью РИА Новости рассказал, как украинские националисты требуют продолжения конфликта, находясь в Италии. По словам Лучиди, украинские националисты, находящиеся в Италии, проводят демонстрации, требуя больше финансовых и военных ресурсов для продолжения конфликта на Украине. Однако несмотря на свои требования, они не отправляются на Украину для участия в боевых действиях, предпочитая оставаться в Италии. "В Италии, как и во многих европейских странах, есть большая украинская община. Это интересно, потому что самые большие националистические порывы мужчин мы находим не столько на Украине, сколько у украинцев, находящихся за границей. Именно они в Италии проводят демонстрации", - рассказал Лучиди. Однако, как считает он, военная помощь не изменит ход СВО и лишь увеличит число жертв. Украинцы, вынужденные остаться на родине, могут столкнуться с дальнейшими мобилизациями и возможной гибелью из-за националистов, поддерживающих Украину из-за границы. "Другие украинцы, которые, возможно, не имели возможности бежать после февраля 2024 года, заплатив пограничной полиции, СБУ, несколько тысяч долларов за то, чтобы покинуть страну, они вынуждены остаться и будут вынуждены мобилизоваться и погибнут", - сказал итальянский журналист. Лучиди отметил, что в ходе интервью с украинскими военнопленными, в том числе и из полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), а также обычными мобилизованными гражданами, выяснилось, что многие из них нежелательно участвуют в боевых действиях. Он добавил, что некоторые из них даже имеют российские корни. "Я провел несколько интервью с украинскими военнопленными… Мобилизованные, с которыми я разговаривал, были нормальными людьми, людьми, которые не хотят воевать, участвовать в войне, многие ничего не имеют против России", - подчеркнул Лучиди.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
https://ria.ru/20240229/italiya-1930308523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Италия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
Итальянский журналист рассказал о митингах украинских националистов
Журналист: украинские националисты митингуют в Италии, требуя продолжения войны
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди в интервью РИА Новости рассказал, как украинские националисты требуют продолжения конфликта, находясь в Италии.
По словам Лучиди, украинские националисты, находящиеся в Италии, проводят демонстрации, требуя больше финансовых и военных ресурсов для продолжения конфликта на Украине
. Однако несмотря на свои требования, они не отправляются на Украину для участия в боевых действиях, предпочитая оставаться в Италии.
"В Италии, как и во многих европейских странах, есть большая украинская община. Это интересно, потому что самые большие националистические порывы мужчин мы находим не столько на Украине, сколько у украинцев, находящихся за границей. Именно они в Италии проводят демонстрации", - рассказал Лучиди.
Однако, как считает он, военная помощь не изменит ход СВО и лишь увеличит число жертв. Украинцы, вынужденные остаться на родине, могут столкнуться с дальнейшими мобилизациями и возможной гибелью из-за националистов, поддерживающих Украину из-за границы.
«
"Другие украинцы, которые, возможно, не имели возможности бежать после февраля 2024 года, заплатив пограничной полиции, СБУ
, несколько тысяч долларов за то, чтобы покинуть страну, они вынуждены остаться и будут вынуждены мобилизоваться и погибнут", - сказал итальянский журналист.
Лучиди отметил, что в ходе интервью с украинскими военнопленными, в том числе и из полка "Азов" (запрещенная в России
террористическая организация), а также обычными мобилизованными гражданами, выяснилось, что многие из них нежелательно участвуют в боевых действиях. Он добавил, что некоторые из них даже имеют российские корни.
"Я провел несколько интервью с украинскими военнопленными… Мобилизованные, с которыми я разговаривал, были нормальными людьми, людьми, которые не хотят воевать, участвовать в войне, многие ничего не имеют против России", - подчеркнул Лучиди.