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Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
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01:12 28.04.2024 (обновлено: 01:44 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:12
2024-04-28T01:44
в мире
европа
франция
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.Глава государства призвал создать стратегическую концепцию "надежной европейской обороны". Ядерный потенциал Франции, по словам Макрона, находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве "ключевого элемента" обороны Европы. Благодаря этому, как считает президент, Париж способен выстроить гарантии безопасности, на которые рассчитывают "все партнеры" Франции в Европе.Как полагает Макрон, это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией.Макрон отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".
https://ria.ru/20240418/orlov-1940737230.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, европа, франция, россия, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией

Макрон: французское ЯО позволит выстроить гарантии безопасности и отношения с РФ

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
Глава государства призвал создать стратегическую концепцию "надежной европейской обороны".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Дипломат назвал три оплошности Макрона, испортившие отношения с Россией
18 апреля, 10:49
Ядерный потенциал Франции, по словам Макрона, находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве "ключевого элемента" обороны Европы. Благодаря этому, как считает президент, Париж способен выстроить гарантии безопасности, на которые рассчитывают "все партнеры" Франции в Европе.
Как полагает Макрон, это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией.
Макрон отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон увидел спасение Европы в Украине
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаФранцияРоссияЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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