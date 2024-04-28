https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:12
2024-04-28T01:12
2024-04-28T01:44
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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.Глава государства призвал создать стратегическую концепцию "надежной европейской обороны". Ядерный потенциал Франции, по словам Макрона, находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве "ключевого элемента" обороны Европы. Благодаря этому, как считает президент, Париж способен выстроить гарантии безопасности, на которые рассчитывают "все партнеры" Франции в Европе.Как полагает Макрон, это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией.Макрон отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".
https://ria.ru/20240418/orlov-1940737230.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, европа, франция, россия, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
Макрон: французское ЯО позволит выстроить гарантии безопасности и отношения с РФ
ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
Глава государства призвал создать стратегическую концепцию "надежной европейской обороны".
Ядерный потенциал Франции, по словам Макрона, находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве "ключевого элемента" обороны Европы. Благодаря этому, как считает президент, Париж способен выстроить гарантии безопасности, на которые рассчитывают "все партнеры" Франции в Европе.
Как полагает Макрон, это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией.
Макрон отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".