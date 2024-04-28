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Ефимов: москвичи выкупили у города 449 участков со скидкой для ИЖС - РИА Новости, 28.04.2024
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12:06 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/efimov-1942829949.html
Ефимов: москвичи выкупили у города 449 участков со скидкой для ИЖС
Ефимов: москвичи выкупили у города 449 участков со скидкой для ИЖС - РИА Новости, 28.04.2024
Ефимов: москвичи выкупили у города 449 участков со скидкой для ИЖС
Москвичи за последние 4 года выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости 49 га земли, которые были ими арендованы у столицы для индивидуального... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:06
2024-04-28T12:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
жилье
максим гаман
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичи за последние 4 года выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости 49 га земли, которые были ими арендованы у столицы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С апреля 2020 года физические лица – собственники объектов недвижимости имеют право выкупить у города земельные участки для индивидуального жилищного строительства со скидкой 60% от кадастровой стоимости. За это время жители приобрели у города таким образом 449 земельных участков общей площадью 49 гектаров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что выкуп этих участков помог физлицам сэкономить порядка 1,5 млрд руб.Отмечается, что выкупить земельный участок может исключительно только собственник недвижимости, которая находится на территории с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, а также садоводства во всех административных округах мегаполиса.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что москвичи с начала 2024 года уже смогли выкупить у столицы более 30 участков земли с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости. При этом вся площадь участков примерно равна 3,8 га. С помощью этого права выкупа участков со скидкой экономия для физических лиц составила порядка 114,3 млн руб.Все желающие заключить договоры купли-продажи земельных участков могут обратиться в московский департамент городского имущества за оказанием госуслуги "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений". Подать заявление можно через сайт столичной мэрии. Услугу можно получить бесплатно и только в онлайн-формате. А узнать стоимость участка для выкупа можно заранее. Для этого следует ознакомиться с его кадастровой стоимостью на официальном сайте Росреестра.Ранее Ефимов сообщал, что за период первых 3 месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , жилье, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Жилье, Максим Гаман

Ефимов: москвичи выкупили у города 449 участков со скидкой для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичи за последние 4 года выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости 49 га земли, которые были ими арендованы у столицы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"С апреля 2020 года физические лица – собственники объектов недвижимости имеют право выкупить у города земельные участки для индивидуального жилищного строительства со скидкой 60% от кадастровой стоимости. За это время жители приобрели у города таким образом 449 земельных участков общей площадью 49 гектаров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
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Он добавил, что выкуп этих участков помог физлицам сэкономить порядка 1,5 млрд руб.
Отмечается, что выкупить земельный участок может исключительно только собственник недвижимости, которая находится на территории с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, а также садоводства во всех административных округах мегаполиса.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что москвичи с начала 2024 года уже смогли выкупить у столицы более 30 участков земли с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости. При этом вся площадь участков примерно равна 3,8 га. С помощью этого права выкупа участков со скидкой экономия для физических лиц составила порядка 114,3 млн руб.
Все желающие заключить договоры купли-продажи земельных участков могут обратиться в московский департамент городского имущества за оказанием госуслуги "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений". Подать заявление можно через сайт столичной мэрии. Услугу можно получить бесплатно и только в онлайн-формате. А узнать стоимость участка для выкупа можно заранее. Для этого следует ознакомиться с его кадастровой стоимостью на официальном сайте Росреестра.
Ранее Ефимов сообщал, что за период первых 3 месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)ЖильеМаксим Гаман
 
 
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