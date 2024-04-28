СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами
Telegraph: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год", - пишет газета.
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Отмечается, что планы Великобритании по разработке гиперзвуковой ракеты пока находятся на раннем этапе и все еще неясно, будет ли она запускаться с земли, моря или воздуха.
Военный источник в правительстве страны заявил газете, что в случае прихода к власти в Великобритании лидера лейбористов Кира Стармера военным придется свернуть гиперзвуковой проект в связи с недостаточными инвестициями.
Источники также заявили газете, что Великобритания может пойти на приобретение гиперзвуковых ракет у США, если появится необходимость получить такой вид вооружения быстрее.
Гиперзвуковыми называются ракеты, способные развивать скорость выше 5М (6000 километров в час у поверхности Земли). За счёт такой скорости они практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США проводят его испытания. Также ракета с гиперзвуковым планирующим блоком была представлена в Иране.