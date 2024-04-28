Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 28.04.2024 (обновлено: 03:32 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/britaniya-1942873874.html
СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами
СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами
Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:22
2024-04-28T03:32
в мире
великобритания
сша
земля
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/83/1476888339_0:62:1001:625_1920x0_80_0_0_b3df9b7ef6f870926aa1ba1821f705f8.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год", - пишет газета. Отмечается, что планы Великобритании по разработке гиперзвуковой ракеты пока находятся на раннем этапе и все еще неясно, будет ли она запускаться с земли, моря или воздуха. Военный источник в правительстве страны заявил газете, что в случае прихода к власти в Великобритании лидера лейбористов Кира Стармера военным придется свернуть гиперзвуковой проект в связи с недостаточными инвестициями. Источники также заявили газете, что Великобритания может пойти на приобретение гиперзвуковых ракет у США, если появится необходимость получить такой вид вооружения быстрее. Гиперзвуковыми называются ракеты, способные развивать скорость выше 5М (6000 километров в час у поверхности Земли). За счёт такой скорости они практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США проводят его испытания. Также ракета с гиперзвуковым планирующим блоком была представлена в Иране.
https://ria.ru/20240216/ssha-1927747004.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932971057.html
великобритания
сша
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/83/1476888339_43:0:956:685_1920x0_80_0_0_f8f64141bfc06b3de0e9458d649701c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, земля, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Земля, Кир Стармер
СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами

Telegraph: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами

© Flickr / Defence ImagesИстребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Flickr / Defence Images
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год", - пишет газета.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик
16 февраля, 11:29
Отмечается, что планы Великобритании по разработке гиперзвуковой ракеты пока находятся на раннем этапе и все еще неясно, будет ли она запускаться с земли, моря или воздуха.
Военный источник в правительстве страны заявил газете, что в случае прихода к власти в Великобритании лидера лейбористов Кира Стармера военным придется свернуть гиперзвуковой проект в связи с недостаточными инвестициями.
Источники также заявили газете, что Великобритания может пойти на приобретение гиперзвуковых ракет у США, если появится необходимость получить такой вид вооружения быстрее.
Гиперзвуковыми называются ракеты, способные развивать скорость выше 5М (6000 километров в час у поверхности Земли). За счёт такой скорости они практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США проводят его испытания. Также ракета с гиперзвуковым планирующим блоком была представлена в Иране.
Испытание российского ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
НАТО заявила, что может защититься от российского гиперзвукового оружия
14 марта, 15:10
 
В миреВеликобританияСШАЗемляКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала