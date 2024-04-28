https://ria.ru/20240428/britaniya-1942873874.html

СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами

СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами

Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T03:22

2024-04-28T03:22

2024-04-28T03:32

в мире

великобритания

сша

земля

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/83/1476888339_0:62:1001:625_1920x0_80_0_0_b3df9b7ef6f870926aa1ba1821f705f8.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год", - пишет газета. Отмечается, что планы Великобритании по разработке гиперзвуковой ракеты пока находятся на раннем этапе и все еще неясно, будет ли она запускаться с земли, моря или воздуха. Военный источник в правительстве страны заявил газете, что в случае прихода к власти в Великобритании лидера лейбористов Кира Стармера военным придется свернуть гиперзвуковой проект в связи с недостаточными инвестициями. Источники также заявили газете, что Великобритания может пойти на приобретение гиперзвуковых ракет у США, если появится необходимость получить такой вид вооружения быстрее. Гиперзвуковыми называются ракеты, способные развивать скорость выше 5М (6000 километров в час у поверхности Земли). За счёт такой скорости они практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США проводят его испытания. Также ракета с гиперзвуковым планирующим блоком была представлена в Иране.

https://ria.ru/20240216/ssha-1927747004.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932971057.html

великобритания

сша

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, земля, кир стармер