https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942867351.html

В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2024

В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T01:05

2024-04-28T01:05

2024-04-28T01:13

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

севский район

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_723a86511beb7201b591ff24c9da5613.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор сообщал о девяти сбитых БПЛА."Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html

брянская область

россия

севский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, севский район, александр богомаз