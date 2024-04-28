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В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 28.04.2024 (обновлено: 01:13 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942867351.html
В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2024
В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:05
2024-04-28T01:13
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
севский район
александр богомаз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор сообщал о девяти сбитых БПЛА."Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область
россия
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брянская область, россия, севский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Севский район, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: над Севским районом Брянской области сбили еще четыре БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор сообщал о девяти сбитых БПЛА.
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияСевский районАлександр Богомаз
 
 
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