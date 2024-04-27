https://ria.ru/20240427/ukraina-1942655417.html
Советник Пушилина назвал Украину испытательным полигоном для оружия НАТО
Советник Пушилина назвал Украину испытательным полигоном для оружия НАТО - РИА Новости, 27.04.2024
Советник Пушилина назвал Украину испытательным полигоном для оружия НАТО
История применения танков Abrams против России подтверждает теорию использования Украины как испытательного полигона для различных видов вооружения стран НАТО,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T04:25
2024-04-27T04:25
2024-04-27T04:26
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. История применения танков Abrams против России подтверждает теорию использования Украины как испытательного полигона для различных видов вооружения стран НАТО, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Кроме того, в материале говорится, что теперь США будут работать с украинцами над "перезагрузкой тактики". В том числе и потому, что ВСУ "не приняли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными" - американцы пытались научить ВСУ применять Abrams в общевойсковой войне, где танки действуют как часть системы наступления, которая включает артиллерию, пехоту и авиацию. "Для западных стран, стран НАТО, Украина нужна как лабораторный полигон - полигон для испытания различных видов вооружения, их взаимодействия в воинских подразделениях, разработки тактик. И Abrams, по большому счету, они по-использовали таким вот образом и поняли, что он на данном этапе неэффективен. Видно, будут пересматривать его вооружение, бронирование и, конечно, тактику применения", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, США, Россия, Денис Пушилин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Советник Пушилина назвал Украину испытательным полигоном для оружия НАТО
Кимаковский: применение ВСУ Abrams подтверждает, что Украина является полигоном
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. История применения танков Abrams против России подтверждает теорию использования Украины как испытательного полигона для различных видов вооружения стран НАТО, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Кроме того, в материале говорится, что теперь США будут работать с украинцами над "перезагрузкой тактики". В том числе и потому, что ВСУ "не приняли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными" - американцы пытались научить ВСУ применять Abrams в общевойсковой войне, где танки действуют как часть системы наступления, которая включает артиллерию, пехоту и авиацию.
"Для западных стран, стран НАТО, Украина нужна как лабораторный полигон - полигон для испытания различных видов вооружения, их взаимодействия в воинских подразделениях, разработки тактик. И Abrams, по большому счету, они по-использовали таким вот образом и поняли, что он на данном этапе неэффективен. Видно, будут пересматривать его вооружение, бронирование и, конечно, тактику применения", - сказал Кимаковский.