https://ria.ru/20240427/svyaschennik-1942652231.html

На Западе уже говорят о преследовании церкви на Украине, сообщил священник

На Западе уже говорят о преследовании церкви на Украине, сообщил священник - РИА Новости, 27.04.2024

На Западе уже говорят о преследовании церкви на Украине, сообщил священник

Некоторые политики на Западе начали говорить о том, что власти Украины преследуют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T03:05

2024-04-27T03:05

2024-04-27T03:05

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Некоторые политики на Западе начали говорить о том, что власти Украины преследуют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. "Слава Богу, некоторые государственные деятели западных стран начали говорить об этом", - сказал отец Серафим. Ранее на этой неделе суд на Украине арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Отец Серафим отметил, что многие в Русской зарубежной церкви переживают как за митрополита Арсения, так и за возглавляемую им братию монастыря с многочисленными беженцами и паломниками, которые окормляются в лавре. Он подчеркнул особую связь РПЦЗ с этим монастырем, неподалеку от которого родился святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, почитаемый во всем православном мире. "Кроме того, весьма назидательные и содержательные проповеди владыки Арсения пользуются большой популярностью в среде клира и мирян нашей Церкви. Его слушают с большим интересом!" - отметил Ган. Священник отметил, что в данной ситуации РПЦЗ может помочь гонимому митрополиту и его пастве, прежде всего, молитвой. В то же время он призвал помнить, что за молитвой должны следовать дела. "Наша Церковь состоит из эмигрантов не только из России, но и из Белоруссии, Украины, Молдовы, стран Балтии, Казахстана, Грузии и других стран, которые являются гражданами государств пребывания Русской зарубежной церкви. Поэтому мы обязаны сообщать представителям властей наших стран, а также и журналистам, о плачевном положении преследуемой ныне Украинской православной церкви, о грубых нарушениях прав и религиозных свобод украинцев. Чем больше будут им звонить и писать православные верующие, тем лучше", - добавил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942208605.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942484988.html

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украина, россия, белоруссия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, русская православная церковь