https://ria.ru/20240427/rpts-1942849517.html

В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО

В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024

В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО

РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО, заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:43

2024-04-27T20:43

2024-04-27T20:43

религия

горловка

василий рулинский

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО, заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Василий Рулинский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО. Оказываемая Церковью помощь, а также количество участвующих людей – это яркое свидетельство искреннего служения, настоящей веры, которая есть в сердцах наших людей. В зоне СВО активно работает больница святителя Алексия, Центр протезирования в Горловке, действуют два мобильных госпиталя в Херсонской и Луганской областях", - сказал Рулинский. Он отметил, что сегодня РПЦ реализовывает более 4 тысяч благотворительных проектов. "В городах и поселках страны действуют 260 центров гуманитарной помощи, более 100 приютов для бездомных, в общей сложности 200 центров помощи зависимым людям. У нас 800 добровольческих организаций, объединяющих идеей искренне помочь старикам, инвалидам, многодетным семьям", - перечислил Рулинский. Он добавил, что добровольцы "дарят радость открытых душ". "Они ведь не просто продовольственные наборы раздают, например, в зоне СВО. Они помогают тем, чего так не хватает человеку, - любовью к ближнему", - заключил пресс-секретарь отдела.

https://ria.ru/20240427/kipshidze-1942790994.html

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горловка, василий рулинский, русская православная церковь, московский патриархат