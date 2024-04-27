https://ria.ru/20240427/rpts-1942849517.html
В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО
В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024
В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО
РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО, заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:43
2024-04-27T20:43
2024-04-27T20:43
религия
горловка
василий рулинский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО, заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Василий Рулинский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО. Оказываемая Церковью помощь, а также количество участвующих людей – это яркое свидетельство искреннего служения, настоящей веры, которая есть в сердцах наших людей. В зоне СВО активно работает больница святителя Алексия, Центр протезирования в Горловке, действуют два мобильных госпиталя в Херсонской и Луганской областях", - сказал Рулинский. Он отметил, что сегодня РПЦ реализовывает более 4 тысяч благотворительных проектов. "В городах и поселках страны действуют 260 центров гуманитарной помощи, более 100 приютов для бездомных, в общей сложности 200 центров помощи зависимым людям. У нас 800 добровольческих организаций, объединяющих идеей искренне помочь старикам, инвалидам, многодетным семьям", - перечислил Рулинский. Он добавил, что добровольцы "дарят радость открытых душ". "Они ведь не просто продовольственные наборы раздают, например, в зоне СВО. Они помогают тем, чего так не хватает человеку, - любовью к ближнему", - заключил пресс-секретарь отдела.
https://ria.ru/20240427/kipshidze-1942790994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, василий рулинский, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Горловка, Василий Рулинский, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне СВО
В РПЦ заявили, что являются крупнейшим благотворителем в зоне спецоперации
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО, заявил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Василий Рулинский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"РПЦ является крупнейшим благотворителем в зоне СВО. Оказываемая Церковью помощь, а также количество участвующих людей – это яркое свидетельство искреннего служения, настоящей веры, которая есть в сердцах наших людей. В зоне СВО активно работает больница святителя Алексия, Центр протезирования в Горловке, действуют два мобильных госпиталя в Херсонской и Луганской областях", - сказал Рулинский.
Он отметил, что сегодня РПЦ реализовывает более 4 тысяч благотворительных проектов. "В городах и поселках страны действуют 260 центров гуманитарной помощи, более 100 приютов для бездомных, в общей сложности 200 центров помощи зависимым людям. У нас 800 добровольческих организаций, объединяющих идеей искренне помочь старикам, инвалидам, многодетным семьям", - перечислил Рулинский.
Он добавил, что добровольцы "дарят радость открытых душ". "Они ведь не просто продовольственные наборы раздают, например, в зоне СВО. Они помогают тем, чего так не хватает человеку, - любовью к ближнему", - заключил пресс-секретарь отдела.