https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate - РИА Новости, 28.04.2024

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-27T19:09

2024-04-27T19:09

2024-04-28T00:10

россия

германия

италия

владимир путин

газпром

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы."Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", — говорится в документе.Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

https://ria.ru/20240426/ukaz-1942611694.html

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941778908.html

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россия, германия, италия, владимир путин, газпром, экономика