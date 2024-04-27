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ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate - РИА Новости, 28.04.2024
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-27T19:09
2024-04-27T19:09
2024-04-28T00:10
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы."Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", — говорится в документе.Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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россия, германия, италия, владимир путин, газпром, экономика
Россия, Германия, Италия, Владимир Путин, Газпром, Экономика
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
ЕС призвал Россию к отмене передачи "дочек" Ariston и Bosch структуре "Газпрома"
БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы.
«
"Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром
бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.