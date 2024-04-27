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"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
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16:19 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/rakety-1942786766.html
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине
Дальнобойные ракеты ATACMS, которые используют ВСУ, внезапно теряют цель и падают из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:19
2024-04-27T16:19
в мире
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дальнобойные ракеты ATACMS, которые используют ВСУ, внезапно теряют цель и падают из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит", — рассказал эксперт.Риттер отметил, что, помимо средств РЭБ, против ATACMS эффективны российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240426/rossiya-1942535818.html
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в мире, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, gps, зрк с-300, с-400 «триумф», россия
В мире, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, GPS, ЗРК С-300, С-400 «Триумф», Россия
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине

Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дальнобойные ракеты ATACMS, которые используют ВСУ, внезапно теряют цель и падают из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит", — рассказал эксперт.
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Риттер отметил, что, помимо средств РЭБ, против ATACMS эффективны российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.
Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
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В миреСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАGPSЗРК С-300С-400 «Триумф»Россия
 
 
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