https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html

Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России - РИА Новости, 27.04.2024

Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

Заявления начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина, что Украина усилит удары вглубь территории России на фоне притока западной военной... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:23

2024-04-27T06:23

2024-04-27T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

тони радакин

риши сунак

сергей лавров

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявления начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина, что Украина усилит удары вглубь территории России на фоне притока западной военной помощи, будут восприняты киевским режимом как "зеленый свет" для дальнейшей эскалации, говорится в комментарии посольства Российской Федерации в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя. Слова высокопоставленного военного будут восприняты киевским режимом как зеленый свет на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств", — заявили в дипмиссии.В диппредставительстве отметили, что грань между подобными провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка, при этом британское руководство и раньше "не замечало" многочисленные удары Киева по российским городам, продолжая подпитывать вооружениями своих "преступных подопечных". "Ясно просматриваются истинные намерения Лондона и его западных союзников — затянуть и нарастить интенсивность конфликта, который интерпретируется как "цивилизационное" противостояние с Россией, в котором все средства хороши", — заявили в посольстве. В диппредставительстве указали, что на этом фоне призывы британской дипломатии к ведущим странам "Глобального Юга" конструктивно взаимодействовать в деле установления "справедливого мира" выглядят откровенно лицемерно. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230923/storm_shadow-1898151052.html

https://ria.ru/20240426/britaniya-1942611838.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895672045.html

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