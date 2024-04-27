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В Москве начинается отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
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00:08 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942644919.html
В Москве начинается отключение отопления
В Москве начинается отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве начинается отключение отопления
Специалисты комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:08
2024-04-27T00:08
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Как сообщал заместитель мэра Петр Бирюков, в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
В Москве начинается отключение отопления

В Москве 27 апреля начнут отключать отопление

© РИА Новости / Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работник коммунальной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха.
Как сообщал заместитель мэра Петр Бирюков, в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов.
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26 марта, 09:22
Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.
 
МоскваПетр Бирюков
 
 
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