https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942644919.html
В Москве начинается отключение отопления
В Москве начинается отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве начинается отключение отопления
Специалисты комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:08
2024-04-27T00:08
2024-04-27T00:08
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Как сообщал заместитель мэра Петр Бирюков, в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.
https://ria.ru/20240326/seti-1935813684.html
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москва, петр бирюков
В Москве начинается отключение отопления
В Москве 27 апреля начнут отключать отопление