https://ria.ru/20240427/osuzhdennyy-1942790413.html

На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков

На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков - РИА Новости, 27.04.2024

На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков

Житель Свердловской области выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от розыска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:35

2024-04-27T16:35

2024-04-27T17:16

происшествия

свердловская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Житель Свердловской области выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от розыска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. "В ходе проведения операции находились и те, кто прятался в необычных местах. Так, например, осужденный за угрозу убийством к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса. <...> Он занял его место, но к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска", — говорится в сообщении.Теперь мужчина будет отбывать наказание в местах лишения свободы.Речь в пресс-релизе идет об операции свердловского ГУ ФСИН по розыску осужденных, уклоняющихся от исправительных и обязательных работ, а также тех, кто не явился к месту отбывания наказания самостоятельно.В ведомстве пояснили, что осужденные совершили такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбой и грабеж, — всего разыскали 58 человек.

https://ria.ru/20231018/retsidivist-1903491354.html

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)