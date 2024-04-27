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На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков - РИА Новости, 27.04.2024
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16:35 27.04.2024 (обновлено: 17:16 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/osuzhdennyy-1942790413.html
На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков
На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков - РИА Новости, 27.04.2024
На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков
Житель Свердловской области выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от розыска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:35
2024-04-27T17:16
происшествия
свердловская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Житель Свердловской области выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от розыска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. "В ходе проведения операции находились и те, кто прятался в необычных местах. Так, например, осужденный за угрозу убийством к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса. &lt;...&gt; Он занял его место, но к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска", — говорится в сообщении.Теперь мужчина будет отбывать наказание в местах лишения свободы.Речь в пресс-релизе идет об операции свердловского ГУ ФСИН по розыску осужденных, уклоняющихся от исправительных и обязательных работ, а также тех, кто не явился к месту отбывания наказания самостоятельно.В ведомстве пояснили, что осужденные совершили такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбой и грабеж, — всего разыскали 58 человек.
https://ria.ru/20231018/retsidivist-1903491354.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Свердловская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков

На Урале осужденный попытался спрятаться от сотрудников ФСИН в собачьей будке

© Фото пресс-службы ГУФСИН России по свердловской областиВ Свердловской области мужчина спрятался от сотрудников ГУФСИН в будке собаки
В Свердловской области мужчина спрятался от сотрудников ГУФСИН в будке собаки
© Фото пресс-службы ГУФСИН России по свердловской области
В Свердловской области мужчина спрятался от сотрудников ГУФСИН в будке собаки
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Житель Свердловской области выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от розыска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
"В ходе проведения операции находились и те, кто прятался в необычных местах. Так, например, осужденный за угрозу убийством к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса. <...> Он занял его место, но к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска", — говорится в сообщении.
Теперь мужчина будет отбывать наказание в местах лишения свободы.
Речь в пресс-релизе идет об операции свердловского ГУ ФСИН по розыску осужденных, уклоняющихся от исправительных и обязательных работ, а также тех, кто не явился к месту отбывания наказания самостоятельно.
В ведомстве пояснили, что осужденные совершили такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбой и грабеж, — всего разыскали 58 человек.
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ПроисшествияСвердловская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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